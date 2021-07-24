反對“健康獨裁”：法國再爆發反新冠健康碼大遊行

“為了自由”，“反對健康獨裁”：在7月17日的第一次全法國動員之後，本周六法國各地再次出現數十場示威活動，反對政府決議擴大新冠通行證檢查範圍，或強制某些工種強制員工接種疫苗。官方預計，全國將有近11萬名示威者。

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根據7月13日BFMTV電視台的民調，受訪者當中的76%都支持馬克龍總統有關強制給醫護等群體接種新冠疫苗，否則要面臨處罰的決定；擴大檢查新冠證明的決策也被大部分受訪者擁戴。

然而這顯然不是所有法國人的想法：7月24日星期六，全法再度上演“反對健康獨裁”大遊行，各地彙聚了黃背心，民粹主義者，新冠懷疑論者等各個群體。巴黎警察局表示，接到了3場遊行示威的申請報告，地點路線分別是從巴士底廣場到香佩里門，從馬爾羅廣場到榮軍院，以及人權廣場。此外北部的里爾，南部的馬賽，圖盧茲，東部的斯特拉斯堡，科爾馬與貝爾福爾，西部的南特，中部的安納西，里昂，均有民眾或組織呼籲“反健康獨裁”遊行示威。

截至本周五，全法58%的民眾已經至少接種了一針新冠疫苗，全部接種完畢者佔總人口48%。鑒於德爾塔變種迅速“攻城略地”，法國立法機構通過決議，開始部分執行關於新冠健康碼的限制性措施。目前仍待參議院表決的法案，若得到通過，將允許僱主解僱拒絕獲取新冠健康碼的僱員（涉及需要接待公眾的機構）。健康碼的獲取方式有痊癒證明，陰性證明和疫苗接種證明這三種。隨着陰性證明的獲取途徑不再無條件免費，大量民眾已前往登記預約接種疫苗，不過也有電影院等場所抱怨，因開始執行健康碼的檢查，許多顧客選擇不再光臨。面對抗拒者的訴求，健康部長維蘭保證：“如果日增感染從2萬人降到3百人，或者90%-95%的民眾已經接種了疫苗，那我們就會取消新冠健康碼的檢查，但現在還不行，不過政府會視情況，如果情況允許我們結束強制健康碼，我們一定會儘快結束的”。