在時裝和皮革製品業務的帶動下，路易威登集團繼續攀升

法新社報道，奢侈品行業的全球領導者路易·威登集團（LVMH集團）繼續攀升，上半年利潤達到53億歐元，比新冠疫情爆發之前都要好得多。報道指出，LVMH集團的好業績尤其是得益於其時裝和皮革製品業務。

廣告 繼續瀏覽後續

LVMH集團的總裁貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)在該集團周一發布的聲明中高興地表示說，“路易·威登這半年度的成績是傑出的。”和新冠疫情嚴重的2020年相比，LVMH集團今年1至6月的凈利潤增長了十倍；和疫情爆發前的2019年上半年相比，增長的幅度則是62%。

根據福布斯雜誌的排名，貝爾納·阿爾諾的財富在法國排名第一，在世界上排名第二。貝爾納·阿爾諾的集團今年上半年的銷售額為287億歐元，同比增長53%；與2019年相比，增長幅度是11%。

貝爾納·阿爾諾還表示，“在當前的走出健康危機和全球經濟復蘇的背景下，(...)LVMH集團處於非常有利的地位，可以在2021年繼續增長並進一步鞏固其在全球奢侈品市場的領先地位。”

法新社指出，LVMH集團的好成績主要是受到其“時裝和皮革製品業務”的推動，這要歸功於路易·威登、迪奧、芬迪（Fendi）、羅意威（Loewe）和塞利納（Céline）這些品牌“到處都能夠贏得市場份額，並達到創紀錄的銷售額和盈利。”