馬克龍海外行籲繼續努力 逾60% 法國人至少接種了第一劑新冠疫苗

根據法國健康部數據指出，截止周一(7月26日)，超過60% 的法國人至少接種了第一劑新冠疫苗。而過去兩周當中，再有400萬名法國人接種疫苗。

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根據法國政府統計，法國新冠疫苗第一劑的接種已經超過4000萬劑次，法國總統馬克龍呼籲民眾繼續努力。

根據法國健康部數據指出，截止周一(7月26日)，超過60% 的法國人至少接種了第一劑新冠疫苗。而過去兩周當中，再有400萬名法國人接種疫苗。

法國總統馬克龍周一在推特上貼文宣布法國接種第一劑疫苗數目超過4000萬劑次時說，我們要一起努力戰勝新冠病毒！

目前正在法國屬地波利尼西亞視察的法國總統馬克龍在推文中寫道，4000 萬法國人至少接種了一劑新冠疫苗，也就是接近 60% 的人口（而且在15 天內增加了 400 萬人接種）。

據周日晚間法國政府公布的健康數據，將近 60% 的法國人口至少接種了一劑新冠疫苗。馬克龍總統推文說， “法國很快就會達到 4000 萬人接種第一劑疫苗。 我們在向前邁進。 不要放棄我們的努力，要接種疫苗，”。 此前，鑒於數據已經指出，有超過 3994 萬法國人至少接種了第一劑疫苗，（也就是佔了總人口的 59.2%），所以法國當局估計，周一應該可跨越 這個60% 的門檻。

根據法國健康部周日的數據，全法國已經有50%的民眾，也就是3320萬 民眾完成二劑新冠疫苗的接種，也就是說他們完整地接種了疫苗。

自新冠病毒爆發以來，在法國，總共已導致111,644 人死亡。在政府公布這項數據之前的 24 小時內，新冠病毒已導致 6 名法國確診病患死亡。