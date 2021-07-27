二分之一的法國人已經完整地接種了新冠疫苗

根據法國衛生當局周二公布的數字，已經完整地接種了新冠疫苗的法國人星期二達到了3402萬6476人，在法國人口中的佔比為50.5%，超過了50%。接種了至少一劑新冠疫苗的法國人則為4071萬9515人。

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根據法國衛生部，第一劑疫苗和第二劑疫苗加在一起，在剛剛過去的一周中，法國施打的疫苗數量為470萬劑，這是2020年12月開始疫苗接種以來，施打疫苗最多的一周。法國衛生部希望本星期和下星期會“做得更好”。

最近，法國的新冠感染人數迅速增長，每天的新增感染人數超過2萬人（是6月底的十倍）。周一，住院患者人數超過了7千人，重症人數也在增長：政府不想放緩疫苗接種的步伐。

星期二，已經完整地接種了新冠疫苗的法國人超過了法國總人口的一半，達到了50.5%，但是，離全民免疫還有很大的距離，根據法新社的報道，面對德爾塔變異株，要達到全民免疫，接種疫苗的法國人在全國人口中的佔比要達到90%。

法國衛生部稱，在疫苗接種上落後於歐洲鄰國的法國，“縮小了與意大利和比利時的差距”。但法國仍然落後於西班牙和葡萄牙，不過法國處於“非常迅速的追趕階段”。

法國總理卡斯泰說，他相信到8月底，至少接種一劑疫苗的法國人會達到5千萬人。