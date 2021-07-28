法國搭乘公共交通應出示健康通行證 或於8月7日左右生效

法國將實施要求旅客搭乘公共交通工具時得出示健康通行證，這項措施應可在“8月7日至10日之間”生效。

廣告 繼續瀏覽後續

法國交通部長讓-巴蒂斯特·傑巴里 (Jean-Baptiste Djebbari) 解釋說，健康通行證的檢查將隨機進行，而不是系統地進行。 要求旅客出示健康通行證的做法也將擴及到搭乘火車、飛機等長途交通。

對搭乘火車而言，旅客健康通行證的管控將不會採取系統化。 檢查行動可以是在月台上、火車上，甚至火車到站時，進行隨機進行。在火車站，他們將由國家鐵路局SNCF 的特工和警察同時執行。 此外，他們這項檢查工作的組織必須能夠避免在火車站或機場出現長龍的等候隊伍。

如果旅客出發前，其新冠病毒檢測呈陽性，法國鐵路公司SNCF同意將可退票。 為了讓那些被迫參加新冠病毒測試才能搭車的旅行者的生活更輕鬆，交通部長傑巴里宣布，“如果您預訂了火車票（......）並且在此期間被宣布新冠檢測為陽性，鐵路公司承諾退還你這張火車票的錢……”。他補充說， “這同樣適用於搭乘飛機的旅客，對於飛機，我們可以在起飛之日之前，可要求還款”。

交通部長對這項措施的實施充滿信心。 他說，他沒有事先預料到旅客會拒絕服從他們的“大問題”，但警告說，國家將會“不妥協”地監控和應用該設備。 儘管 南方鐵路工會組織(SUD-rail) 呼籲不要實施檢查旅客健康通行證，但部長也對鐵路局工作人員對於該措施的實施充滿信心。 交通部長表示，那些頑固的火車查票員將會被調到其他職位。

還交通部將測試一些系統，以節省在車站的等候時間。 交通部長希望能夠“將火車票、機票與健康文件聯繫起來”以節省時間，並且能夠減少排隊現象，“例如，旅客您在月台上就能夠接觸到一名工作的查票員”。