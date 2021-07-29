新冠：法國留尼汪島和馬提尼克島再度被封鎖

法國政府對海外領土留尼汪島和馬提尼克島收緊了防疫措施，為了應對新冠病例的迅速增加，留尼汪島和馬提尼克島即將於本周末起重啟封鎖措施。

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法新社報道，在留尼汪島，新冠發病率已經達到了每10萬居民350例，檢測陽性率“攀升到了近10%”。在留尼汪島，自本周末起，為期兩個星期，將在白天實施部分封鎖，在晚上6點到第二天凌晨5點，實施嚴格的宵禁。

從早上5點到下午6點，從周一到周六，人們的出行範圍被限制在離家方圓10公里的半徑範圍內，周日，這個半徑減少到5公里。同時，餐廳、酒吧和體育館將關閉。

就馬提尼克島，政府星期三就已經宣布，實施為期三個星期的封鎖。

法國總理卡斯泰周四將海外領土的疫情嚴重程度描述為是“悲劇”的情況，他對那些“不願接種疫苗”的人感到遺憾。

法新社還指出，最近幾周，德爾塔毒株導致的新冠病例增加主要集中在法國的大城市，尤其是集中在旅遊區，比如大西洋沿岸和地中海沿岸的地方，但是，法國政府認為法國大東地區、尤其是下萊茵河地區和年輕人中，疫情也是“令人擔憂”的。

本周六，法國各地還將有反對擴大健康通行證適用範圍和反對強制接種疫苗的抗議活動，而且，抗議的規模有望超過上星期六。

在離抗議活動還有兩天的時間，法國政府繼續希望能夠說服人們打疫苗。

法國總理卡斯泰周四在外省視察時表示說，“接種疫苗是絕對必要的”。法國總理還表示，在一些疫情造成嚴重破壞的國家，人們夢想着能夠打上疫苗，可是卻沒有疫苗可打。