巴黎和多個城市爆發反健康通行證示威遊行

法國10幾個城市7月31日爆發了反健康通行證的遊行。內政部公布的官方數字為20萬4090，其中巴黎有14250人參與抗議活動；組織者卻說有好幾十萬人上街抗議。19人被拘捕，3名警察受傷。一些居民高舉“反法西斯、反獨裁”；“我們要自由”的示威牌。有的示威者高唱馬賽曲，高喊不要強迫打疫苗、強制推行健康通行證的獨裁做法。

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巴黎示威隊伍分為兩部分。從十七區維利耶地鐵站（Villiers）出發的隊列駛向巴士底獄廣場，相對平靜。而從巴黎蒙帕納斯火車站（Gare de Paris-Montparnasse）出發的隊列在紅磨坊附近與警方發生嚴重衝突。示威者向警察投擲石塊、放炮竹，並攻擊一名採訪的法新社記者，總部要求記者立即返回。警方向示威者發射了催淚彈。

這已經是第三個周六民眾組織起來反對強制推行健康通行證。7月24日遊行的人數曾為16萬；7月17日遊行的人數曾為11萬；此次遊行官方統計數字為20多萬。法國從7月21日起，文化娛樂場所已要求必須出示健康通行證。從8月9日起，民眾進入餐廳和搭乘航班、火車都將必須出示健康通行證。法國憲法委員會將於8月5日審議關於擴大健康通行證應用範圍的法案。也就是說，如果政府看勢頭不對，還有向後退的選擇。

7月31日，西北部城市裡爾、雷恩、南特；東北部城市斯特拉斯堡、梅斯；中部城市裡昂、蒙彼利埃、阿維尼翁、普羅旺斯地區艾克斯；西南部城市波爾多、波城；南部城市馬賽、土倫、尼斯等地都爆發了上千人的遊行示威。大城市示威人數在兩、三千左右；尼斯為6500人；土倫市人數居多，為13000人。此次極右勢力“國民聯盟”以及前國民陣線黨副主席弗洛里安·菲利波（ Florian Philippot）領導的“愛國者”更是抓住時機讓馬克龍難看。

主張脫離歐盟的極右勢力“愛國者”7月31日在巴黎示威中，統統不戴口罩，高舉“藍白紅國旗”；同時高舉被撕毀的歐盟旗幟在巴黎遊行。他們反對任何的封城防疫措施；更反對注射疫苗；對推行健康通行證採取激進反對方式。遊行的口號都以要自由不要獨裁為主線。

根據《巴黎人報》和法國國內新聞台(FranceInfo)7月16日做的民調，62%的法國人贊成在公眾場合推行健康通行證；69%的法國人贊成醫護人員必須接種新冠疫苗；但也有65%的法國人同情上街遊行的民眾。他們表示：我們並不接受沒有選擇的逼迫做法。

已經實施宵禁的海外大區馬提尼克(en Martinique)和海外省留尼汪島(à la Réunion)也爆發了不同程度的抗議示威，但比法國本土的抗議活動規模小得多。馬提尼克醫院床位已人滿為患。7月31日，有名病患從馬提尼克轉往巴黎的大醫院搶救。