馬克龍T恤上陣TikTok回應網民對新冠疫苗疑慮

8月2日星期一，法國總統馬克龍罕見以T恤裝亮相TikTok和Instagram，在線呼籲網民，如果有關於新冠疫苗的問題，儘管向他提問，希望以此方式，呼籲仍在猶豫的民眾打消疑慮，前去接種新冠疫苗。

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馬克龍在視頻當中，一改往日的西服配襯衫的形象，穿着短袖深色T恤，背靠法國國旗，右手拿着手機，用自拍模式錄下了這段視頻。他表示：“夏天以來，我們經常會聽說，法國進入了新冠疫情第四次浪潮，還有就是面對第四波疫情，我們唯一的武器：疫苗。現在，有超過4200萬名法國人已經接種了一針疫苗，3500萬人已經兩針接種完畢。我知道，現在你們當中有很多人還在猶豫，還在害怕，還在被虛假信息所環繞着，這些虛假信息有的是一派胡言。所以我決定，直接回答你們的問題，來吧，向我提問，我會努力給各位提供清晰直接的答覆”。

截至8月3日午間，馬克龍的這一份視頻在TikTok上已經有超過11.3萬條網友留言，當中不乏調侃總統衣着的，直呼不習慣看到馬克龍改穿T恤，還有網友要求馬克龍提供T恤衫購買鏈接和打折碼。也有些網民提出了有關疫苗的問題，得到了馬克龍的回答，例如健身網紅博主提問：“打疫苗能不能增肌”？馬克龍回復說，“要增肌，只能去鍛煉，但打疫苗的確可以讓我們面對病毒的集體肌肉強大起來”。還有網友提問：“打完疫苗是否會變成泰坦”？馬克龍回復說，“至少我打完疫苗沒有變成泰坦，如果有誰變成了泰坦，請站出來”。在一眾調侃的提問當中，一位嚴肅的網友提問：“新冠什麼時候才能結束”？馬克龍回復道，“我們越是儘快去接種疫苗，就越是可以快速打敗病毒，越是可以儘快翻過這一頁”。

之後，在其他3段視頻當中，馬克龍就網友提問頻率最多的問題做了綜合回答。首先，抵抗力較強的年輕人基本不會出現嚴重癥狀，為什麼要打疫苗？馬克龍回答說，因為年輕人也可能入院，或者長期忍受癥狀的折磨，或者可能傳染給別的更加脆弱的群體。

其次，新冠疫苗不是百分百安全，百分百有效，為什麼還要接種？馬克龍回答說，新冠疫苗得到了全世界獨立科學界的認可，且85%的住院者沒打疫苗，因此雖然不能達到百分百，但的確可以提供一定程度的保護。

最後，新冠疫苗研發太快，網友們擔心會在日後出現後遺症。對此，馬克龍打出了“法國製造”牌，稱全世界的疫苗界的重磅人物路易-巴斯德就是法國人，信使核糖核酸技術也是法國人在半個世紀之前發現的，全球在50多年以來一直在研究如何能將這一技術應用到治療癌症和抵禦各種病毒的領域。他最後還強調，2018年起，法國的孩子必須接種的疫苗有11種，希望以此打消人們對新冠疫苗的顧慮。