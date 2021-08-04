黎巴嫩港口大爆炸滿一年 國際募捐 馬克龍敦促行動

2020年8月4日，黎巴嫩首都陷入了恐怖之中：數百噸的硝酸銨被儲存在一個據政府自己說多年沒有採取預防措施的破舊倉庫里發生了爆炸，造成214人死亡，6500多人受傷，整個港區被毀。一年後的今天，黎巴嫩仍然沒有走出災難陰影。法國今天推動召開支持黎巴嫩人民國際會議，為救災重建募捐。法國許諾增加1億歐元援款。法國總統馬克龍敦促黎巴嫩政界採取行動，使國家擺脫困境。

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法國總統馬克龍周三呼籲黎巴嫩領導人積極組建政府並進行改革，馬克龍指責他們 "腐爛 "並再次威脅要進行制裁。

馬克龍今天批評說，"黎巴嫩領導人似乎在押注於腐爛（......）。” 馬克龍在支持黎巴嫩人民國際會議開幕式上說："我認為這是一個歷史和道義上的錯誤。”

這次會議聚集了大約40個國家和國際組織的代表。

2020年8月4日，黎巴嫩首都陷入了恐怖之中：數百噸的硝酸銨被儲存在一個破舊的倉庫里多年，發生了爆炸，造成214人死亡，6500多人受傷，整個港口地區被毀。

據馬克龍批評說，"黎巴嫩正在經歷的危機並不是運氣不好，也不是命中註定。” 馬克龍是在法國南部的法國總統夏日官邸布雷岡松堡發表講話。他說："這是個人和集體失敗的結果，是不可原諒的。" 馬克龍指責黎巴嫩政治階層將 "其個人和黨派的利益置於黎巴嫩人民的利益之上。”

自從哈桑-迪亞布及其政府在爆炸發生後第二天就辭職以來，黎巴嫩一直沒有政府。7月26日任命的新總理納吉布-米卡提承諾將毫不拖延地組建政府。但就目前而言，一切都沒有動靜。

儘管面臨多重壓力，特別是來自法國的壓力，黎巴嫩官員繼續阻撓組建政府和實施國際社會要求的結構性改革，以換取使國家擺脫危機所需的數十億美元的援助。

據馬克龍批評說，"所有的機遇都錯過了，沒有遵守承諾"， 馬克龍表示遺憾。他補充說："黎巴嫩絕對應該有更好的境遇，而不是靠國際聲援過日子。”

馬克龍宣布在未來12個月內，法國將提供 "近1億歐元 "的緊急援助，以滿足黎巴嫩人民在食品、教育或健康方面的迫切需求。法國還將送來50萬劑新冠肺炎病毒疫苗。此前，法國於2020年已經提供8500萬歐元援款。

據法新社說，巴黎希望在這次由馬克龍和聯合國副秘書長阿米納-穆罕默德共同主持的國際會議上，總共籌集到3.5億美元以上的資金。

德國外交部長馬斯宣布了4000萬歐元的承諾，包括對敘利亞難民的承諾，而去年是2400萬。550萬美元用於處理新冠肺炎病毒疫情大流行病。

此前法國於2020年組織的前兩次國際會議上，已經籌集了2.8億美元的援助。

但法國總統警告說：不會有讓黎巴嫩政界層面沾光的空白支票。

德國外長馬斯警告說，"沒有時間可以浪費了。國際支持取決於黎巴嫩行動"

據法新社說，在這種情況下，已經限制一些黎巴嫩官員進入其領土的法國，再次威脅要加大制裁，這一制裁也包括在歐盟層面。馬克龍說："黎巴嫩領導人不應懷疑我們的決心。"

黎巴嫩正面臨著政治經濟三重危機。據世界銀行的數據，這是自1850年以來世界上最糟糕的危機之一：燃料、藥品短缺，每天斷電長達22小時，以及新冠肺炎病毒疫情帶來的健康問題。

美國總統拜登也在會議上發表錄音講話。埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-西西、約旦國王阿卜杜拉二世和黎巴嫩國家元首米歇爾-奧恩也應出席會議。

會議上，馬克龍還呼籲黎巴嫩對災難事故的調查要有 "真相 "和 "透明度"。

但是，爆炸事件發生一年後，儘管悲劇規模很大，但沒有人被繩之以法，調查也因政治干預而陷入僵局。