法國即將宣布非歐盟遊客與學生獲取新冠二維碼的條件

8月5日星期四，法國負責旅遊與海外僑民事務的國務委員讓-巴蒂斯特-勒莫恩宣布，政府不日將宣布非歐盟遊客入境法國，獲取新冠二維碼的條件。

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8月5日星期四下午，法國憲法委員會將就新冠健康碼使用範圍擴大化的草案表決。同一天上午，法國負責旅遊與海外僑民事務的國務委員巴蒂斯特-勒莫恩在電台France Inter上宣布，政府希望從8月9日起，能讓外國遊客在法國獲得新冠健康碼，這一健康碼將與法國公民在海外獲取的健康碼模式相同。自8月2日星期一起，居住在非歐盟國家的法國海外僑民，若已接種歐盟承認的新冠疫苗，可通過發送郵件至外交部獲取新冠二維碼；接種了中國或者俄羅斯新冠疫苗的法國海外僑民，暫時無法獲取，不過法國政府表示，正在考慮允許其接種歐盟認可的信使核糖核酸疫苗，作為第三針，以此令這一群體獲取新冠二維碼。

讓-巴蒂斯特-勒莫恩指出，出台非歐盟居民在法獲取新冠二維碼的措施，有望解決非歐盟遊客入境的一部分需求。他還對英國結束針對由法國本土入境者施加的強制隔離政策表示欣慰，稱法英之間取消人員正常流動的限制性措施，有助於法國布列塔尼地區和諾曼底地區旅遊業的恢復。至於法美之間是否會出台類似政策，讓-巴蒂斯特-勒莫恩表示，希望短期內能夠落實，並稱取消法美之間人員流動限制的決策權，目前在美國政府的手裡。

除了非歐盟國家的遊客，讓-巴蒂斯特-勒莫恩還特別向非歐盟國家的學生喊話，安撫稱，原則上將允許所有在法國教育機構註冊了的國際生返校，不日將宣布具體實施辦法。