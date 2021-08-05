法國Valenciennes接受華為贈送安裝監控攝像機 遭轟中國式侵入控制

法國資訊自由委員會證實，曾針對北部城市安裝華為贈送的監視器提出警告。委員會在報告中指出，華為監視器非常具侵入性，也有違法嫌疑；民間團體則說，這是對自由的傷害。法國電視3台（France 3）昨天報道則強調，華為2017年免費贈送這些監視器，目的是希望把該城打造為第一個法國“安全城市”的實驗室。早在2017年，“鴨鳴報”（Le Canard enchaine）就已察覺奇妙的巧合。2016年底，瓦倫西恩前副市長波魯，政界名人（Jean-Louis Borloo）遭曝料受聘為華為科技法國公司董事會董事，2個月後，瓦倫西恩就成為華為測試錄像監控系統的“領航城市”。

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據中央社今天報道稱，法國城市安裝華為監視器，遭批中國式侵入控制。法國資訊自由委員會2日證實，曾針對北部城市瓦倫西恩安裝華為贈送的監視器提出警告。

據法國獨立調查媒體Mediapart 1日揭露，法國國家資訊自由委員會（CNIL）在2020年的監督調查後，針對監視系統向法國北部城市瓦倫西恩（Valenciennes）發出警告。2日，個資保護主管機關CNIL也向法媒證實，曾對瓦倫西恩市提出警告，並認為該城加裝中國電信巨擘華為技術公司贈送的監視器，其功能不符合比例原則。

瓦倫西恩從2018年便開始大規模在城市四周加裝300多支華為贈送的所謂“智能”錄影監視器，也是法國第一個實驗這項設備的城市。

根據CNIL於5月間寄給市長德卡勒（Laurent Degallaix）且由Mediapart取得的報告，監視器可以360度拍攝，並偵測到“物品放置或拿取、快速運動及評估人群數量與密度”。CNIL把矛頭指向許多失職的部分，例如市級警察可以自動讀取車牌號碼，這是非法的，因為一般只有國家警察與憲兵才能獲准履行這項職務。CNIL形容這些監視器“非常具有侵入性”，並譴責該市並未針對安裝一事向委員會諮詢，或研究是否有“較不具侵入性”的方法來維持治安。

法國國家資訊自由委員會表示：“有鑒於所需目的，用這樣的影像輔助分析似乎沒有必要性”，同時也指出使用者無法進入個資的問題。

法國電視3台（France 3）昨天報道則強調，華為2017年免費贈送這些監視器，目的是希望把瓦倫西恩打造為第一個法國“安全城市”的實驗室。據報道寫道，“這項先進科技讓中國得以控制人民”。

據Mediapart揭露，CNIL認為，安裝攝影機“讓華為這個企業在法國有了展示櫥窗”。

對於推動數位權利與自由協會La Quadrature du Net律師勒凡爾（Noémie Levain）來說，這個警戒是好消息。她譴責這種被她稱為“科技警察”的設備，尤其是瓦倫西恩的監視系統。她向媒體表示，這種自動監視器是“對移動自由與私生活的傷害”，其危險程度跟人臉辨識一樣，而且它還更加不顯眼。

據法國電視3台指出，其實早在2017年，“鴨鳴報”（Le Canard enchaine）就已察覺奇妙的巧合。2016年底，瓦倫西恩前副市長波魯（Jean-Louis Borloo）受聘為華為科技法國公司董事會董事，2個月後，瓦倫西恩就成為華為測試錄像監控系統的“領航城市”。

對反對這項設備的市政顧問特洛德克（Luce Troadec）而言，CNIL的報告讓人很震驚。她表示，“CNIL揭發的事項令人極度不安，這真的是一種幾近中國式的監控，讓人有點害怕。問題包括：誰能看的到這些影像，對方是有宣誓的嗎，這背後是什麼軟件”。

據該報道，瓦倫西恩市長德卡勒則解釋，這項設備已獲得北方省（Nord）政府完全的授權與認證，而且該市也依照CNIL的要求進行矯正措施。