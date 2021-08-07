全法周六逾23萬人上街抗議新冠健康碼施行

8月7日，法國全國連續第四個周末出現大批民眾上街示威，反對政府擴大新冠健康碼的適用範圍。據法國內政部介紹，全國當天有近23萬7千人在150個城鎮中上街示威，是過去一個月以來參與人數最多的一次。

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法國自9日起，擴大新冠健康碼的適用範圍到餐廳、咖啡館、跨城市的公共交通工具，以及醫院非緊急服務，都要掃描健康碼。醫護人員若在下月中仍未接種疫苗則有可能被停職。據法國內政部的估計，在巴黎有大約1萬7千人參加了反對這一政策的遊行示威。這是迄今為止最大的一次民眾動員。截止巴黎時間晚上19點，維持秩序的警方共統計進行了198次行動，35人被捕，有7名警察受到輕傷。據了解，在政府的大力動員下，至今已有近66%的法國居民接受了至少一劑疫苗接種。

星期六當天，在諸如巴黎、里昂等大城市都出現了示威活動，不少參與者揮舞着“反對獨裁”等標語，抗議總統馬克龍及總理卡斯泰政府的這一決定。其中有的抗議者反對的是政府大力推行疫苗接種的努力，也有的則批評當局變相的使接種疫苗強迫化，因為要前往諸如酒吧、餐廳等公共場所將需要出示健康碼。但也有一小部分的餐廳老闆向媒體表示，他們拒絕執行政府要求檢查用餐者健康碼的決定，儘管這樣會使他們面臨罰款等處罰。此外，部分醫護人員就針對他們行業的強制接種命令表示抵觸。

法國政府強調，由於德爾塔變種病毒地侵襲致使危重病人入院人數繼續上升，醫院裡每天死於新冠疫情的人數也在增加，過去24小時內有60人不幸染疫去世。此外，法國一些海外省和領地的疫情也出現了惡化，尤其是海外省瓜德羅普，該島自周三以來一直處於封禁狀態。