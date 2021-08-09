法國一名天主教神父在旺代被殺 警方排除恐怖襲擊

8月9日一大早，法國西北部旺代省塞夫爾河畔聖洛朗 Saint-Laurent-sur-Sèvre 一名天主教神父被發現遭殺害。兇手是盧旺達籍難民阿巴桑加(Emmanuel Abavisenga)。他作案後到警察局自首，作案動機不明。阿巴桑加涉案南特大教堂火災事件；從2016年起曾三次險些被判離境，都被南特行政法院撤銷。

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法國內政部長達爾馬寧9日前往出事地塞夫爾河畔聖洛朗（Saint-Laurent-sur-Sèvre）。達爾馬寧表示：攻擊教會的人就是在攻擊法國。他在記者招待會上表示：現在不是爭論的時候，而是向這位神父的家人和法國天主教社區表示哀悼的時刻。”

地方政府還沒有透露作案者更多的身世，他現年40歲。國內新聞電台表示：2020年7月，南特大教堂發生火災，讓人們聯想起巴黎聖母院被燒的場景。阿巴桑加(Emmanuel Abavisenga)被懷疑是作案者，案件至今還在調查中。法國極右勢力批評現政府對滯留者管制不當。瑪麗-勒龐在推特上表示：在法國可以當黑市居民、可以焚燒大教堂不受到追究、還可以任意殺神職人員。法國內政部長達爾馬寧反駁道：涉案的嫌犯是不被允許離境的。

仍根據法國國內新聞電台的報道：盧旺達籍人阿巴桑加涉案縱火焚燒南特大教堂，案件調查期間，塞夫爾河畔聖洛朗傳教士兄弟會從2021年5月暫時收留了他。被殺害的神父勒邁爾(Olivier Maire)就是在兄弟會住處被發現遭殺害的。至於他為什麼要這麼做，還需等待調查結果。

讓人費解的是，是神父勒邁爾(Olivier Maire)收留了嫌犯，反而慘遭毒手。嫌犯今年6月底至7月中旬曾經被送往神經病院接受治療。警方已經到現場勘查，但內政部已經排除了恐怖襲擊的可能性。

旺代省省長表示：我們驚愕地得知一名神父以這樣的方式遭到殺害。他們都是些一直努力做好事的人。我們簡直無法表達悲痛的心情。在野黨批評政府難民政策不得當。