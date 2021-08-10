法國旅遊發展署中國辦事處9日披露，在東京奧運會的閉幕式上，法國接過奧林匹克火炬，正式成為第33屆夏季奧運會和殘奧會的東道主國。這將是巴黎第三次舉辦夏季奧運會，距離上屆1924年巴黎夏季奧運會整整100年。

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據中新網報道，目前，2024巴黎奧運會的籌備工作正在有序進行。奧運吉祥物預計於2022年秋季揭曉。1350萬張奧運會門票將於2023年公開發售。

法國旅遊發展署稱，2024巴黎奧運會將全力打造一場互動、分享和可持續性的體育盛會。除了傳統的體育場館外，法國久負盛名的建築遺產和地標性場所也將以創新的形式與傳統的體育賽事相結合，創造出全新的觀賽體驗。

例如在埃菲爾鐵塔腳下看沙灘排球賽，在榮軍院里觀賞射箭比賽，在香榭麗舍大道上看自行車比賽，在大皇宮裡觀賞劍術和跆拳道比賽，在凡爾賽宮觀賞馬術比賽……不只是巴黎，法國其它城市也將積極參與其中，如南特、波爾多、里昂、尼斯、馬賽等城市將舉辦足球比賽，馬賽也將是奧運會帆船賽事的舉辦地，法屬大溪地島將成為奧運會衝浪賽事的舉辦地。

2024巴黎奧運會致力於讓更多的人參與和分享奧運精神，讓奧運會變成公眾共享的體育盛會，而不僅僅是局限於體育場館的比賽。這將是有史以來首屆增設公眾參與版塊的奧運會，公眾可以提前申請體驗馬拉松和公路自行車賽事的部分運動員賽道。

在比賽項目方面，繼滑板、競技攀岩和衝浪首次亮相東京奧運會之後，充滿青春活力的霹靂舞運動（Breaking）將在2024巴黎奧運會上被增設為奧運會的比賽項目。

2024巴黎奧運會還將致力於打造一場“對環境負責任”和性別平衡的體育盛會，將最大限度地合理利用法國現有基礎設施以滿足95%的承辦需要，一切額外建造的設施需符合當地可持續發展的需要，並致力於將碳足跡降低至往屆巴黎奧運會的一半標準。