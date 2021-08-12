加入法甲聖日耳曼 梅西首次參加訓練

加入法國聖日耳曼（PSG）的足球巨星梅西（Lionel Messi）12日參加第一次訓練。梅西何時參加首場比賽？擁有電視轉播權的體育電視頻道RMC Sport、Canal+、Amazon都在搶轉播權。

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這位34歲的前西甲豪門巴塞羅那（FC Barcelona）球星從7月在阿根廷拿下美洲杯（Copa America）冠軍後，至今還未下場踢球，他12日以一些簡單體能訓練，展開在新東家聖日耳曼的首次訓練。

梅西11日在聖日耳曼主場王子公園體育場（Parc des Princes）亮相時說，“我已經將近一個月沒上場了，我需要在體能上做好準備，我希望能儘快準備好，因為我等不及要踢球了”。

法新社報導，梅西身穿聖日耳曼球衣首次上場比賽的時間可能不會太快，肯定不會是在聖日耳曼隊的主教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）率領球隊於斯特拉斯堡（Strasbourg）參加法甲賽事的本周末。

梅西在與聖日耳曼簽署兩年合約並有續約一年的選擇權後表示，我無法告訴大家，我的第一場比賽將在何時，但我可以告訴你們，我迫不及待想開始了，我希望它儘快來到。

此外，聖日耳曼透露，已利用旗下虛擬貨幣向梅西支付了簽約獎金，這個名為$PSG Fan Tokens的虛擬貨幣原本售價為每個2歐元，目前每個交易價格已超過30歐元。

聖日耳曼並未交代給了梅西多少$PSG Fan Tokens虛擬貨幣。