新冠援助款來了！法國收到歐盟第一筆錢

8月18日星期三，法新社巴黎站表示，法國將於8月19日星期四從歐洲援助計畫當中收到第一筆51億歐元的款項，這是歐洲首次為應對大流行病，共同舉債。

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法國經濟部長勒梅爾表示， “本周四，法國將從歐洲支持計畫中獲得51億歐元的補貼”，“今年秋天將有第二筆50億歐元到款”。另外，法國的1000億歐元復蘇金當中，“近一半”已開始兌現。

歐盟委員會於6月批准了法國的新冠復蘇計畫，到2026年將為此給法國提供394億歐元。這項援助，是歐盟首次聯合舉債，為各國提供新冠大流行恢復資金，共同體層面金額約為7500億歐元，之後以贈款和貸款的形式，發放給各成員國。本周，已有西班牙，比利時，盧森堡和葡萄牙等國獲得了初始援助資金，其中西班牙拿到的金額高達90億歐元。

得益於歐盟復蘇計畫，法國的經濟活動水平將從2021年年底，而非2022年年初，回到危機之前的水平，這也是法國國家統計與經濟研究所7月的預測結果。

法國將把獲得的歐洲援助款項近一半投入生態轉型，其中58億歐元將用於建築能源改造，44億歐元用於鐵路網絡現代化，19億歐元用於開發無碳氫能源，約80億歐元將用於公司，學校和行政部門的數字化，其餘部分將鼓勵就業，支持青年人的學習，支持衛生系統現代化和職業培訓計畫等等。