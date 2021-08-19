拉烏爾：由眾星捧月跌至眾人嫌？

馬賽大學醫院傳染病研究所以及兩個主要的合作夥伴艾克斯-馬賽大學和馬賽公立醫院近期均就著名傳染病學家拉烏爾屆臨退休而公開表示不願意再與他續約立場，可能導致拉烏爾面臨無人“接收”任職的境地。上述機構還表示希望翻過一頁，立足未來發展。評論指拉烏爾醫生從高度名譽處下跌，凸顯毀譽參半。拉烏爾醫生因堅持奎寧類治療新冠病毒引發關注與爭議，同時也因為口無遮攔稱新冠病毒輕過小感冒，夏季即會無蹤影，無須大驚小怪，以及拒推民眾疫苗甚至公開說打疫苗毫無作用等表態而引驚訝。

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據雅虎新聞引述Capital報道稱，艾克斯-馬賽大學和馬賽公立大學的校長們希望 "翻過這一頁，組織好IHU的未來"。

馬賽大學醫院傳染病研究所（IHU Méditerranée）正在經歷暴風驟雨。根據《世界報》8月18日的消息，該研究所的兩個主要合作夥伴希望與馬賽大學醫院傳染病研究所所長Didier Raoult分手。艾克斯-馬賽大學（AMU）校長Éric Berton和馬賽公立醫院援助局（AP-HM）局長François Crémieux指出，"需要翻開新的一頁，組織好未來二十年的國際大學段前景發展"。他們補充說："我們正處於全球大流行病之中，我們需要這個研究所，需要馬賽大學醫院傳染病研究所這個強大的機構，以及它的研究人員。”

據世界報說，這兩個人正考慮在9月份向管理該基金會的董事會發起招標，以便找到這位流行病學家的繼任者。其主要原因是這位著名教授的退休，他現在已經69歲了。我們的世界報同行認為，Didier Raoult將於8月底退休，儘管他向AP-HM提出了延續他的工作請求，但公共援助服務機構並不打算批准他的請求。Didier Raoult要求每周能留任，上班兩天半，但該機構的醫療委員會（CME）主席說："IHU有足夠多的團隊人員能填補他的離開。

然而，這兩個合作夥伴的立場仍必須得到合作聯盟其他創始成員的批准。對於IHU Méditerranée來說，與大學的標準不一樣，也就是說，拉烏爾Didier Raoult的年齡和身份本身並不是一個問題。但對於AP-HM的主任François Crémieux來說，"由不再是醫院從業人員或大學教授的人指導IHU是不合理的。因此，有必要說服其他創始會員。過去幾個月來，新冠病毒疫情會不會加速教授的隕落？合作聯盟解釋說，拉烏爾的離任在三年前就已經計畫好了，但迪迪埃-拉烏爾現在仍然想留下來。

據《世界報》說，地中海國際大學校長與馬賽醫學界之間的關係不再良好，自從疫苗接種問題被提出後，關係更加緊張。特別是拉烏爾教授和他的一位同事菲利普-帕羅拉最近的一段視頻，他們解釋說新冠病毒德爾塔變種比起其他變種，"並不那麼嚴重"，而且最重要的是，接種疫苗並不一定有效。而這時，馬賽的新冠病毒疫情情況正在惡化。"IHU董事會中的省議會代表Frédéric Collart說："IHU的立場是可恥的，不可接受的。

據該報道，在褪色的形象和疫情不和諧的立場之間，AP-HM和AMU已經決定採取行動。