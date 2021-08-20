阿富汗難民：馬克龍能玲瓏面對火爆的反對？

法國總統馬克龍面臨關於阿富汗難民的火爆性爭議。評論擔心，法國圍繞阿富汗難民命運的爭議表明，在總統選舉不到一年的時間裡，有燃燒性的衝擊。

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據法新社說，在塔利班佔領喀布爾後，法國總統馬克龍於周一晚上在電視上向法國人發表講話。而這一周法國政府面臨動蕩，政府必須運籌其國民自喀布爾撤離，還要迅速回應對逃離塔利班新政權的阿富汗人拯救做得還不夠的指責。

法國總統的一句話激起了辯論："我們必須預防並保護法國免受重大非正常移民潮的影響"，但此話前他卻說，他保證法國將盡最大努力 "保護最受威脅的人"。

主要是來自左派的反應很尖銳。"馬克龍是法國的恥辱，"環保主義者埃里克-皮奧勒(Eric Piolle)這樣指責馬克龍，皮奧勒是2022年總統選舉的潛在競爭對手。法國法蘭西不屈服黨說他們 "無言以對"。北部城市裡爾的社會黨市長奧布里Martine Aubry感到 "震驚"。法國左派指責馬克龍緊追右派和極右派，但正是他們呼籲在面對即將到來的 "移民潮 "時要有 "最大的堅定"。

法新社說，馬克龍對此很感惱火，邀請 所有花時間評論他的人第二天再花 11分鐘的時間聽聽他所說的話。

周三，法國外交部長讓-伊夫-勒德里安因要求塔利班建立一個包容性政府而被反對派稱為 "天真"，他對此感到不安。對於政治學家帕斯卡爾-佩里尼奧來說，這種緊張關係反映了 "一種激情政治"，與此同時電視上反覆出現喀布爾機場的絕望畫面。

在歐洲，接待移民的問題同樣是有爭議的。特別是在德國，默克爾在2015年向敘利亞人敞開大門的決定破壞了她的陣營穩定。

據佩里尼奧指出，在法國，激辯中總是有RN即極右的國民聯盟的陰影籠罩。

據PollingVox的總裁Jérôme Sainte-Marie認為，關於移民的辯論在法國總是 歇斯底里的。"你有反移民的人，他們認為親移民的人是叛徒或天真，你有親移民的人，他們把那些想要控制移民的人視為沒有心肝。

在政府內部，這種批評被認為是 "不公平的"。馬克龍星期二堅持說，"法國是接待最多阿富汗人的國家之一。"而且從那時起，法國總統馬克龍在社交網絡上對每一架抵達巴黎的難民飛機都發表了歡迎信息。

法新社說，事實上，在“那些想歡迎所有人--這超出我們的能力，和那些不想歡迎任何人--這又不符合我們的價值觀 "之間，用MoDem即中右翼的民主運動帕特里克-米尼奧拉的話說，大多數人想捍衛一種平衡的立場，既人性又負責。

但對法國政治學院政治傳播學教授菲利普-莫羅-謝弗洛萊來說，"這也是馬克龍同時有的限制。”教授分析說，馬克龍定位在右邊還是左邊的問題，是很痛苦的。這位專家補充說，他認為總統的演講是失敗的，馬克龍關於移民潮的講話是 "人們唯一記下的東西"。

據帕斯卡爾-佩里尼奧說"我們看到了右派和左派的局限性，但也看到了總統和總統候選人們的局限性。

因為如果說馬克龍尚未宣布他的競選連任，卻也很少有人懷疑他不在2022年4月進行競選。來自前社會黨政府的現總統馬克龍被批評者指責立場向右翼轉，將繼續在右翼陣營吸票。

據PollingVox的總裁Jérôme Sainte-Marie認為，馬克龍周一的講話是 "一場高超的政治做戲"。總統所說正是法國人想聽到的，因為看看民意調查就可以明白，有三分之二的法國人認為移民對國家不是一件好事。