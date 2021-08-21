反猶主義驚現法國反新冠健康碼大遊行

法國連續第六周爆發反新冠健康碼大遊行，反猶標語有愈發延展開來的跡象。

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8月21日星期六，法國各地連續第六個周末爆發反新冠健康碼，反強制接種疫苗大遊行，全法有超過200場遊行，警方數據稱，示威人數在17萬5千左右，其中首都巴黎有1萬4千人參加，比上一周略有下降。

上周六的遊行人數，內政部稱略超過21萬人，激進團體“黃色數字”統計到近39萬人，均比前一周略有下降，但自從7月中旬爆發以來，每周六都未曾缺席，今天斯特拉斯堡有4100人示威，波爾多和圖盧茲各有3400人，巴約訥有3000人，尼斯有2500人，南特有2300人，卡昂有2000人，土倫有6000人，蒙彼利埃有9500人參加，馬賽有數千名抗議者前往由迪迪埃-拉烏爾領銜的大學醫院傳染病研究所，人們高唱馬賽曲，支持這位爭議醫生。此前，馬賽公立醫院方宣布，不希望繼續任命69歲的拉烏爾擔任感染科的負責人，示威者稱，這是對拉烏爾可恥的驅逐。

示威者譴責政府“變着花樣推行強制接種疫苗政策”，譴責政府考慮給未滿12歲的公民接種新冠疫苗。目前法國處於夏季假期的尾聲，9月開學後，家長與學校面臨極大防疫壓力，一些示威者稱，作為祖父母或者父母親，呼籲政府“不要強制孩子打疫苗”，“放過孩子”。一些家長解釋說，儘管疫苗風險很小，但仍然是有風險的；還有一些家長等待法國國產疫苗上市，因為將更加清楚疫苗的構成。

截至目前，法國每10個人當中，就有7個人已經至少接種了一針新冠疫苗，平均每10個人當中，就有6人完成了疫苗接種。12到17歲的青少年當中，55%已經至少接種了一針。政府設定的目標，是八月底，給5000萬人接種第一針疫苗。

目前，新冠通行證已擴展到巴黎地區和法國南部的一半區域，120多家大型購物中心和商店要求人們出示健康碼，才可入內。 這可以是接種疫苗完畢的證明，可以使不超過72小時的抗原測試證明，或過去六個月的康復證明。

本次全法示威當中，法新社還注意到了一個愈發普遍化的現象：示威人群當中不乏反猶標誌，一些抗議者使用黃色猶太星，標語牌也被畫上了疫苗注射器形狀的萬字符，還有人舉着的牌子上寫着：“是誰控制着媒體？”“是誰應該為衛生危機負責？”“誰？撒旦！”等等具有反猶色彩的話語。還有一些示威者將新冠通行證稱之為“納粹通行證”，大大降低了納粹的嚴重性。

事實上，從疫情開始，就有涉嫌反猶的言論攻擊前衛生部長布贊和她的丈夫列維，衛生總幹事薩羅蒙，憲法委員會主席法比尤斯等人。協會和專家們指出，需要警惕反猶太的仇恨正在遊行當中，變得司空見慣。9月8日，一名極右翼政黨前成員的德語教師將為自己涉嫌反猶的言論上法庭，她曾在梅斯市的遊行當中，質疑如今的新冠與疫苗，和多名身居要職的法國猶太人士之間的關係。反種族主義與反對反猶國際聯盟主席斯塔西表示，“陰謀論使得人們抗拒疫苗，這些陰謀論也開啟了反猶主義的大門”。歐洲猶太組織已經向法國各大示威遊行當中派出人員，儘可能多地搜尋反猶證據，以便訴諸司法。