UTMB環勃朗峰越野跑：訪巴黎熊貓跑友會傳奇“溫叔”

環勃朗峰超級越野賽之TDS組（薩瓦公爵足跡尋蹤組）35歲捷克男性跑者夜間墜落不幸遇難，跑者們在次日集體默哀。明日8月27日星期五早9點，CCC組別跑者從意大利庫馬約爾啟程，UTMB組別則在當日17點從法國霞慕尼出發。

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法國巴黎（熊貓）跑友會（Running Panda)協會負責人、1977年中國恢復高考後第一批進入清華大學的校友溫叔（化名），將在27日加入UTMB組別參賽大軍，重啟他因新冠疫情而停滯的摯愛越野跑。

賽前傍晚的微涼山風中，記者有幸在環勃朗峰超級越野跑志願者的相助之下，和溫叔會面。身着淺黃UTMB襯衫，頭戴深藍色鴨舌帽，溫和矍鑠的溫叔正是熱情介紹的志願者所敘述的形象。

1985年碩士畢業，旅居法國三十餘載，這位法國華人跑友圈的知名人士與如今的UTMB中國品牌形象大使之一運艷橋相熟，在母校清華大學校慶時組織紀念長跑…告別香煙，愛上跑步，從公路跑轉變到越野跑，讓山巒和奔跑成為了如今的摯愛。2010年前後，溫叔與幾位華人跑友一道在網絡相約，線下約跑，巴黎（熊貓）跑友會（Running Panda）從初具規模，發展至今已有400多名成員，今年參加環勃朗峰賽事者就有十多位。

巴黎新冠疫情封城限足期間，民眾的出行自由曾極大收縮，外出距離住所的公里數有着嚴格限制。隨着防疫政策演變，出行自由的放開，2019年曾參與30多場比賽的溫叔也在2021年找回了山間奔跑的自由。跑友們有人轉行後漸行漸遠，有人離開法國，返回中國定居，但無論年齡或性別，總有一群愛跑者，在塞納河邊，或環繞巴黎奔跑着。就像溫叔所說，跑友們常常在跑步之餘，分享其他各類生活愛好，人生多種樂趣有友共享，可謂樂事。今年溫叔希望自己能夠順利完賽，而晚22點霞慕尼終點站附近為偏後抵達的跑者們響起的熱烈掌聲和歡呼聲，也正彰顯着大眾參與，挑戰自我，並不僅限於精英的環勃朗峰超級越野賽事精神。正如發起人之一凱瑟琳-波萊蒂當天在介紹精英運動員之前所說：“我對跑者們的成績表示敬意，也對所有跑者們奔跑時詮釋的精神致敬，無論其成績如何”。