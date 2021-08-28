馬克龍抵訪伊拉克 締結地區反恐保證

法國總統馬克龍今天開始對伊拉克進行為期兩天的訪問。第一天將在巴格達與伊拉克領導人舉行會談，並出席與伊拉克鄰國舉行的地區峰會。然後他將前往該國北部，前往摩蘇爾和埃爾比勒。此行將重點關注地區緊張局勢和對伊斯蘭武裝組織的打擊。此行是馬克龍今年內第二次訪問，法國總統府稱地區穩定反恐關係到法國的地緣政治利益。

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據本台報道說，這是馬克龍在一年的時間裡第二次訪問伊拉克。"據愛麗舍宮的解釋理由是："伊拉克是一個關鍵國家，是中東穩定的關鍵一環。即使鄰國伊朗也逐漸重視伊拉克的影響，土耳其正在與庫爾德獨立戰士作戰。伊斯蘭恐怖組織武裝團體仍然存在。”

伊拉克目前充當伊朗和沙特阿拉伯之間的調解人。馬克龍希望強調的正是伊拉克的影響潛力。馬克龍希望 "促進伊拉克成為一個合作的空間，而不是一個對抗的空間"，馬克龍解釋說，"通過促進對話降低緊張局勢"。

本周六8月28日應當在巴格達舉行一次地區峰會，該地區多個國家的代表以及馬克龍都將出席。該會議有愛麗舍宮促進與參與組織之功，據稱目的是促進該地區的對話和穩定。在這個幾十年來被戰爭和衝突震撼的國家，這是一次重要的會議。

據該報道，伊朗、沙特阿拉伯和土耳其等地區國家領導人被邀請。但這一倡議的成功將首先取決於區域國家出席本次峰會上的級別。對馬克龍來說，地區穩定還取決於對伊斯蘭恐怖組織武裝團體的打擊。西方國家在阿富汗的失敗陰影將籠罩着這些討論。

據總統府說，"形勢變化，我們不能迴避對阿富汗的思考。我們必須從不同的經驗教訓中學習。"在巴格達，馬克龍將保證法國在打擊伊斯蘭國組織方面的持久承諾。"法國總統府還表示："與薩赫勒地區一樣，這是一個關係到我們鄰國和我們國家安全的問題。”

針對此次會議，伊拉克人是怎麼想的？這樣的會議已經幾十年沒有在巴格達舉行了，甚至更久，這表明了這次活動的重要性。然而據本台在巴格達的記者盧西爾-瓦瑟曼（Lucile Wassermann）報道說，伊拉克人只是在會議舉行的前幾天才被告知這次會議。許多人仍然對這次會議感到困惑：他們說，如果該地區的國家相互交談並找到共同點，那就更好了。

但對伊拉克來說，真的會有什麼具體的好處嗎？批評認為，這是不太確定的，或者至少對民眾來說不是。因為在政治方面，這次有法國總統出席的地區會議，無疑將提高伊拉克總理的國際地位。在伊拉克立法選舉前幾周，當他的形象在國內舞台上受到越來越多的爭議時，穆斯塔法-卡齊米正在將他的國家樹立為一個調解人，能夠確保該地區的穩定。這是伊拉克在最近的歷史上沒有承擔過的角色。據伊拉克當地批評說，穩定遠不是在其伊拉克的領土上獲得的。