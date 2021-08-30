法國健康證政令性措施今天邁進面向公眾的單位

從今天起，法國所有與公眾有接觸的機構單位的工作人員都必須出示打疫苗或檢測正常的健康證。儘管這項措施並不總是受到歡迎，特別是在餐館部門，對顧客實行管制已經引起爭議，而且法國連續6個星期周末都有數萬人遊行抗議呼籲抵制，健康證正在穩步擴大實施疆域。與此同時，法國新冠疫情遠遠沒有結束，變種的病毒仍然威脅法國民眾的健康。

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據本台報道稱，法國所有接待公眾的機構與僱員需具有健康證措施今天開始生效。在已經要求顧客出示健康證的地方，員工也應具有健康證措施於8月30日生效，但政府承諾給 "一周的靈活性、教育、磨合、寬容"。

證明接種疫苗的二維碼，72小時以內的新冠肺炎病毒陰性篩查，或6個月以內的染疫康復證明，現在所有在需要顧客提供健康證的單位工作的僱員、志願者或分包商，沒有這些健康文件之一就不可能去工作。

總共有180萬法國人受到這項新措施的影響。他們中的大多數是酒吧和餐館、休閑和文化機構的僱員，但也有在百貨公司、超過20,000平方米的購物中心或公共交通部門工作的人。

這項措施並不總是受到歡迎，特別是在餐飲業，對顧客的連續限制和控制的實施已經受到爭議，並引起了一定程度的抱怨。

該報道稱，位於巴黎19區的一家餐廳就是如此。在最近幾周，這裡客戶一直很少。除了天氣不好，也有疫情因素。餐館老闆奧利維爾對過去一年半里要實施的成倍增加的規則感到不知所措，並對不得不在顧客面前扮演警察感到不快。這項影響到他的僱員的新措施受到了新的懷疑。

他說："我自己還沒有注射過兩劑疫苗。這需要時間。設定這樣的最後期限有點輕率。作為一個餐館老闆，檢查我的顧客或我的員工不是我的工作。因為沒有接種疫苗而暫停工作，甚至能夠讓一個人失去工作，這令人難以置信。這是聞所未聞的。”

再往前走一點，在一家美容美髮沙龍里，名字叫欣達的她為醫院裡的高危人群服務。從現在起，她也必須出示健康證。她很樂意接受這一點。她說："我有責任首先保護自己，然後再保護其他人。這很重要。"

對於她的客戶薩菲亞來說，這也很重要："如果她沒有接種疫苗，我就不會來。我認為有一種意識都是如此。在不知道自己是否是新冠病毒陽性的情況下，他們不會冒險去工作。我這就放心了。

拒絕對其僱員進行檢查的僱主最初將面臨7天的行政關閉，如果再犯，將被罰款9,000歐元。無法向經理出示通行證的員工可以請假或被分配到遠離公眾的新工作。然而，如果無法做到這一點，他們的就業合同將被暫停。

然而，也有一些例外，比如那些在公眾無法進入的區域或在開放時間之外工作的人。從事緊急業務的工人或送貨員也不受影響。這同樣適用於那些只提供外賣銷售的人。

不過，現在如果沒有珍貴的健康證，就不可能續簽合同。