法與澳首次推出2加2聯席會議機制 促進印台地緣政治合作

法國歐洲和外交部長讓-伊夫-勒德里昂與法國武裝部隊部長Florence Parly出席30日在澳大利亞舉行的法國與澳大利亞2加2聯席會議。澳大利亞外長佩恩與澳大利亞國防部長彼得-達頓出席會議。這是法國與澳大利亞第一次舉行兩國外長與國防部長聯席會議。會議涉及印太地區與國際熱點，並關注台灣與新疆議題。

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據澳大利亞外長佩恩推出該會議的聯合聲明稱，在首屆澳法外交和國防（2+2）部長級磋商會議上，兩國部長們思考了我們的戰略夥伴關係在促進開放和包容的印度洋-太平洋地區以及支持長期安全和繁榮的基於規則的國際秩序方面的優勢。這些討論建立在莫里森總理2021年6月應馬克龍總統的邀請對巴黎進行正式訪問的基礎上，兩位領導人在訪問中就共同的雙邊、區域和全球優先事項達成一致。

部長們重申了支撐雙邊關係的共同價值觀、利益和原則，這些都體現在《澳大利亞和法國加強戰略夥伴關係聯合聲明》和《澳法關係願景聲明》中。他們同意發表一份關於澳法倡議（AFiniti）的報告，以強調合作活動的深度和廣度。部長們重申了區域合作對於克服COVID-19及其三角洲變體在印度-太平洋地區的健康和經濟影響的重要性，並同意繼續支持區域國家的應對措施，包括通過及時和公平地分配安全和有效的疫苗，以儘快實現整個太平洋地區和全球的全面覆蓋。他們重申，為實現這一目標，他們共同支持ACT加速器和COVAX設施，包括通過疫苗劑量分享承諾和提高生產能力。

據佩恩指出，部長們強調，必須立即加強全球應對措施，以應對氣候變化和環境退化。他們再次承諾全面落實《巴黎協定》，並在締約方大會第二十六屆會議之前加強全球行動，使其經濟去碳化，在可再生能源方面開展合作，實現公平過渡。部長們特別歡迎在零排放和低排放技術方面的合作，包括氫氣，並期待着對清潔能源轉型的進一步投資。他們還重申，他們決心在《生物多樣性公約》第十五次締約方會議上達成一個雄心勃勃的生物多樣性保護框架。

雙方承諾打擊利用新冠病毒危機推進地緣政治野心的努力，包括應對外國干預、虛假信息和惡意網絡活動的升級。澳大利亞和法國將進一步合作，通過制定共同的規則將國際法應用於數字技術，確保更強大和更穩定的基礎設施免受網絡攻擊。部長們承諾促進經濟開放，反對脅迫性經濟行為，因為這些行為破壞了基於規則的國際貿易。

澳大利亞和法國同意開展合作，維護多邊體系的完整性，保護國際規則、規範和價值觀。部長們承諾確保多邊機構符合目的，公開透明，對成員國負責，不受不當影響和政治化。他們重申將繼續參與法國和德國發起的多邊主義聯盟。

據佩恩說，法國與澳大利亞雙方同意共同努力，促進其共同的民主原則，捍衛人權的普遍性。

就阿富汗當前議題，澳大利亞外長稱，作為多年來致力於幫助阿富汗建設其未來的夥伴，法澳部長們對日益加深的人道主義危機表示關切。他們以最強烈的措辭譴責8月26日發生的襲擊事件，並與阿富汗、美國和英國的朋友一起哀悼他們的可怕損失。雙方都呼籲塔利班停止所有針對平民的暴力，尊重國際人道主義法律和所有阿富汗人，包括婦女和女孩應享有的人權。他們呼籲塔利班履行承諾，允許希望離開該國的阿富汗人和外國公民安全和不受阻礙地離開，包括在2021年8月31日之後。雙方都強烈支持國際社會8月29日和8月15日的聲明，並同意任何未來的阿富汗政府必須遵守阿富汗的國際義務，並承諾保護其免受恐怖主義侵害；保障所有阿富汗人的人權，特別是婦女、兒童以及少數民族和宗教少數群體的人權；維護法治；允許無阻礙和無條件的人道主義援助；並有效打擊人口和毒品販運。部長們呼籲阿富汗所有各方真誠地工作，建立一個真正具有包容性和代表性的政府。

據稱，部長們討論了在實施各自的印度-太平洋戰略方面進行更緊密合作的機會，包括在法國最新的印度-太平洋戰略框架內。他們歡迎歐盟願意加強對地區論壇的參與，並在即將出台的歐盟印度洋-太平洋合作戰略框架下發揮合作夥伴的作用，為該地區的穩定、安全、繁榮和可持續發展作出貢獻。

部長們強調，包括美國在內的其他夥伴和印太夥伴在根據國際法維護一個開放、包容和有彈性的印太地區方面做出堅定和持久的承諾的重要性。他們重申東盟中心地位的重要性，以及東盟領導的論壇在促進和平、穩定、安全和繁榮方面的關鍵作用，這些論壇位於區域架構的頂端。他們申明支持《東盟印度洋-太平洋展望》的原則，並支持在其四個優先領域內推進實際合作。

澳法2加2會議指，雙方對南海局勢表示嚴重關切。部長們表示強烈反對可能加劇緊張局勢的破壞穩定或脅迫性行動，並呼籲根據國際法，特別是《聯合國海洋法公約》，以和平方式解決所有爭端。他們重申了符合國際法的航行和飛越自由的重要性，並同意在印度-太平洋地區進行更緊密的海上合作，包括通過未來的聯合過境。

部長們強調了台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。他們表示支持台灣根據國際組織的章程，有意義地參與國際組織，以加強在相關問題上的全球合作。

就新疆，法國與澳大利亞兩國2加2會議稱，部長們對有關新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人員遭受嚴重侵犯人權的可靠報告以及香港自治權和自由受到侵蝕的情況表示嚴重關切。部長們再次呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立國際觀察員緊急、有意義和不受限制地進入新疆。

兩國部長們還強調，他們嚴重關切緬甸的危機，包括迅速惡化的新冠病毒局勢及其對地區穩定的影響。他們呼籲緬甸軍政權立即停止暴力，停止限制言論自由的措施，釋放所有被任意拘留的人，使國家重新回到民主的道路上。部長們歡迎任命文萊達魯薩蘭國第二外交部長為東盟主席國緬甸問題特使，強調需要開展包括所有相關方的政治對話，並敦促緬甸軍方與東盟接觸，全面、迅速地落實 "五點共識"。

澳大利亞和法國重申了他們與印度在海事安全和安保、海洋和環境問題以及多邊參與方面的三邊合作承諾。他們讚揚了印度在印度洋的突出作用。部長們同意在區域論壇上密切合作，包括環印度洋協會和印度洋海軍研討會，以促進合作並確保印度洋區域架構有能力應對區域挑戰。

據澳大利亞外交部報告稱，部長們強調了促進與太平洋島國對話的重要性，這在2021年7月19日實際舉行的第五屆法國-大洋洲首腦會議上得到了回顧。部長們指出，作為一個太平洋國家，法國為我們地區帶來了獨特的視角，同時在全球舞台上放大了太平洋地區的優先事項。他們同意支持太平洋島國的發展和復原力，特別是通過協調項目，包括關鍵基礎設施。他們還同意與澳大利亞的外交和國際發展部長及太平洋部長以及法國的外交和海外部長舉行兩年一次的太平洋問題部長級會議。他們重申繼續致力於在需要時向我們的太平洋大家庭提供人道主義援助和救災，特別是通過法國-澳大利亞-新西蘭（FRANZ）夥伴關係，在未來兩年內由法國擔任主席。部長們同意加強軍事互操作性，以支持人道主義援助和救災，包括通過Croix du Sud、Equateur和Marara演習。

法澳兩國敦促加深雙邊合作。澳大利亞和法國對日益增長的防務關係表示歡迎，並討論了加強軍事對軍事合作的實際方法。部長們歡迎澳大利亞支持法國參加2023年塔利斯曼軍刀演習，並為今年的演習派遣了觀察員。澳大利亞將與美國和法國合作，確定法國的參與規模和範圍。

據指，部長們同意開始就加強法國與澳大利亞的軍事合作並使之多樣化進行談判，以支持法國在該地區的力量態勢。談判表明了澳大利亞和法國對安全、穩定和包容的印度洋-太平洋的共同承諾，這與法國的2021年印度洋-太平洋戰略和澳大利亞的2020年國防戰略更新相一致。部長們承諾制定這一概念，供兩國政府在2022年第一季度做出決定。

澳大利亞和法國同意在所有三個軍種的軍事演習上進行更密切的合作，包括拉佩魯茲、佩羅納和黑黝黝的演習，並定期進行信息交流。他們強調了在印度洋-太平洋地區加強合作的重要性，並贊同正在進行的努力，以制定一項澳大利亞國防軍和法國武裝部隊在新喀里多尼亞（FANC）和法屬波利尼西亞（FAPF）之間更緊密合作的區域計畫。部長們討論了在印度-太平洋地區擴大行動層面的合作。雙方承諾加強對太平洋島國的支持，特別是通過西太平洋海軍研討會和太平洋四方對話，以提高參與國的海軍能力並支持海上監視行動。

據澳大利亞外交部，雙方承諾深化國防工業合作，增強其在該地區的能力優勢。部長們強調了未來潛艇計畫的重要性。他們同意通過國防科技集團和軍備總局之間的戰略夥伴關係加強軍事科研合作。部長們同意深化空間合作，包括在空間領域的業務管理和空間能力方面，包括空間科學和技術研究。他們同意在國際論壇上積極合作，進一步促進負責任的空間行為準則。

兩國強調了在包括稀土在內的關鍵礦物領域建立更加安全、可靠和可持續的供應鏈的重要性。考慮到這一點，兩國部長建立了 "關鍵礦產對話"，這將為支持澳大利亞和法國的戰略、低碳和經濟安全目標奠定堅實基礎。

兩國部長們回顧了我們兩國在南極洲的密切和長期合作，包括我們參與南極條約體系和南極科學與研究。

據佩恩指出，部長們同意在2022年舉行下一次澳大利亞-法國2+2外交和國防部長磋商會