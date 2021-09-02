馬克龍周四宣布一系列措施 應對馬賽“緊急情況”

法國總統馬克龍周四在視察馬賽的第二天，宣布了應對馬賽“緊急情況”的一系列措施。馬賽是法國的第二大城市，也是一個深受社會問題和犯罪困擾的城市。

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周四是馬克龍在馬賽視察的第二天，馬克龍當天在傾盆大雨和技術問題的困擾中發表了長篇講話。他強調，馬賽的緊急情況，是安全層面的，是社會層面的，也是衛生層面的。”

馬克龍說，“和馬賽人站在一起，是國家的責任。”馬克龍保證說，他希望“幫助觸發（馬賽）存在的某些東西”。

馬克龍繼續表示，幫助馬賽這座因“骨折”而難以動彈的“了不起的”“世界城市”，“對整個國家都有好處”。

馬克龍表示，“從失敗中吸取教訓”“永遠都不會太晚”，“我們現在必須建造2030年的馬賽”。

馬克龍周四宣布的一系列措施是其“偉大馬賽”計畫的一部分。這一計畫側重於安全（周三已宣布1.5億歐元）、學校翻新、交通、年久失修住房的翻修。

馬賽市有87萬居民，其都市圈的人口為160萬。2018年11月，馬賽市的兩座年久失修的住宅樓倒塌，造成8人死亡。

在安全方面，馬克龍宣布，在現有安全力量的基礎上，2022年再向馬賽增派200名警察，並斥資1.5億歐元建造新的警察總部，以及在敏感區域安裝500個攝像頭。

馬克龍還承諾，面對“越來越多的主要與販毒有關的暴力犯罪”，要對犯罪分子們緊追不放。

在教育方面，馬克龍宣布國家提供“大量資金”，用於馬賽市174所學校的修復。

在交通方面，馬克龍承諾提供10億歐元，主要用於資助修建4條新的電車線路和5條新的公交車線路。

除此之外，馬克龍還宣布了有關母嬰服務和青年人就業的措施。