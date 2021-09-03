2022法國總統大選：民調顯示，在第一輪投票中，馬克龍將超過勒龐

周五公布的一項民意調查顯示，在明年2022年法國總統大選的第一輪投票中，位居前兩位的、能進入第二輪角逐的，將是現總統馬克龍和國民聯盟領導人瑪麗娜·勒龐。同一民調還顯示，不論怎樣，即使是在非常有爭議的澤莫爾(Eric Zemmour)也參加總統競選的情況下，馬克龍都會超過瑪麗娜·勒龐。

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伊普索斯（Ipsos）民調公司為法國新聞廣播電台及巴黎人報所做的民意調查顯示，無論是哪一種情況，國家元首馬克龍都能在第一輪投票中獲得24%到26%的選票，而國民聯盟領導人瑪麗娜·勒龐獲得的選票將在19%到23%之間。

同一民調還顯示，不論右派的候選人是貝特朗（Xavier Bertrand）、還是佩克雷斯（Valérie Pécresse）或者是巴尼耶（Michel Barnier），右派候選人的得票結果都將排在第三位。貝特朗的得票率會在15%到17%之間，而佩克雷斯的得票率會在14%到16%之間。

仍然根據這一民調，如果澤莫爾決定參加競選的話，他將獲得8%到8.5%的支持率，將和不屈服的法蘭西黨的領導人梅郎雄不相上下，梅朗雄的得票率被認為在8%到8.5%之間。

法國歐洲生態綠黨（EELV）的歐洲議員亞多（Yannick Jadot）如果能夠被他的政黨任命為該黨的總統候選人的話，他在第一輪的得票率可能會在10%到11%之間，在第一輪的排行榜上，他將位居第四，領先於社會黨的可能候選人伊達爾戈(9%)。