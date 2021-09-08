法國恐襲案世紀庭審 庭長呼籲維護司法尊嚴

法國司法今天開啟2015年11月13日恐怖襲擊案庭審。審判的主審法官讓-路易-佩里周三在宣布這場 "歷史性 "和 "非同尋常 "的庭審聽證會程序開始時說，我們都必須維護司法的尊嚴。

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據法新社認為，在一個不尋常的司法庭審中，巡迴審判特別法庭審判長讓-路易-佩里耶斯卻謙卑地做一個開場陳述。庭長說，"我們今天開始的審判被描述為歷史性的，不尋常的，" 僅由專業法官組成的特別巡迴法庭庭長說："這當然是歷史性的，因為這些事實，由於這一巨大悲劇的強度，也構成本世紀法國國家和國際歷史事件的一部分"。

據庭長繼續說，這次審判也 "在參與人數上超出了常規"，有近1800名民事當事人和330名律師。審判長說，"但重要的也正是對法律規範的尊重，對每個人權利的尊重，首先是對被告的辯護權利。"

佩里耶斯說："我們巡迴法庭的目的是審查對每個人的指控，並在聽取每個人的意見後得出所有刑事結論。"審判長說："我們都必須牢記這一目的，以便堅持走下去而不偏航。

現年65歲的讓-路易-佩里埃被選為審判長，並為之準備了近一年半的時間，幾乎是專心致志。

這位審判長曾主持過索菲亞（Sofia）謀殺案的審判，該女孩在巴黎北部聖丹尼被其男友活活燒死；BFM和《解放報》的槍擊案阿卜杜勒-德卡（Abdelhakim Dekhar）的上訴庭審，以及在Viry-Châtillon發生的自製燃燒彈襲警案的初審。

據法新社說，總共有20名被告，包括2015年11月13日在巴黎和聖丹尼殺害130人的恐怖襲擊突擊隊唯一倖存的成員薩拉赫-阿卜杜勒。庭審持續九個月，2015年11月13日的恐怖襲擊，是在法國領土上實施的最嚴重的伊斯蘭激進恐怖襲擊，給法國帶來了深刻的創傷。