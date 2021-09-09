法國以國葬禮儀向貝爾蒙多說永別

法國今天向電影界巨星讓-保羅-貝爾蒙多致敬告別，這位電影界的傳奇人物於周一去世，享年88歲，他的離去引起了與他的知名度相稱的巨大情感迴響，享譽擴展到法國以外。法國以國葬禮儀向貝爾蒙多告別，莊嚴但不失純樸的悼念儀式將於下午4點30分在榮軍院開始，由法國總統馬克龍致悼詞。戛納電影節總經理蒂埃里-弗雷莫（Thierry Frémaux）說："我們都要去榮軍院，因為在那裡我們會更加懷念他。貝爾蒙多告別埋葬了他一個個的朋友，他非常傷心（......），但現在輪到他去加入他們的行列了。”

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據法新社說，貝爾蒙多的家人，以及政治家、演藝界人士，體育界人士和粉絲都將出席。預計近1,000名公眾將可以憑健康證參加悼念活動。

對於那些無法進入的人，將在榮軍院的院子里安裝巨型屏幕。而法國人將能夠在電視頻道上關注這一特別的葬禮。

隨後，榮軍院的大門將從晚上7點30分開始向所有希望在貝爾蒙多靈柩前致意的人開放。

這是一項特殊的禮遇。2019年前總統希拉克去世後所特別安排的一項儀式，讓成千上萬的人向前總統告別。

根據保羅-貝爾蒙多家人意願，讓-保羅-貝爾蒙多的葬禮將於周五上午在聖日耳曼德佩教堂舉行，並在家庭親人小範圍進行。

法新社說，這位演員留下了一個直到最後都與他保持密切聯繫的家庭宗族。他在兩次婚姻中有四個孩子：帕特里夏（1993年去世）、弗洛倫斯（61歲）、保羅（58歲）和最小的斯特拉（18歲）。在成為喜劇片和動作片的票房冠軍之前，他是新浪潮的代表人物（《無氣》、《皮埃羅》），在大約80部電影中，他讓幾代法國人着迷，無論他們是電影迷還是精彩特技的粉絲。

據馬克龍說，"他是一個國寶，"法國國家元首本周早些時候稱讚說，"他是以優異的成績贏得了公眾獎勵與愛戴。”

《肯定是貝爾蒙多》的作者Laurent Bourdon告訴AFPTV說，“讓-保羅-貝爾蒙多是 一個朋友，家庭中的某個人。” 這位演員在中風後留下後遺症，從大銀幕上消失了近15年，但由於他的電影的重播和名人媒體經常提供他的消息，他仍然像以前一樣受到公眾的歡迎。

周三晚上，近420萬觀眾觀看了法國2台的相關貝爾蒙多的節目。周一晚上也取得了同樣的成功，有超過650萬人在頻道上觀看了貝爾蒙多的一部電影。貝爾蒙多大眾昵稱“貝貝爾”的去世標誌着法國電影鼎盛時代的結束，新浪潮的膽識和明星吸引了數以百萬計的影迷到電影院來觀看，使法國電影大放異彩。

據法新社說，貝爾蒙多是 "音樂學院幫 "的最後一名成員，這些50年代音樂學院的叛逆學生在過去四年中依次仙逝：讓-羅什福爾、克勞德-里奇、讓-皮埃爾-馬列爾、讓-皮埃爾-莫基、蓋-貝多斯。

據戛納電影節總經理蒂埃里-弗雷莫（Thierry Frémaux）說："我們都要去榮軍院，因為在那裡我們會更加懷念他。貝爾蒙多告別埋葬了他所有的朋友，他非常傷心（......），但現在輪到他去加入他們的行列了。