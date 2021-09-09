法國國葬告別貝爾蒙多 葬禮隆重也受贊

法國今天下午在巴黎榮軍院向去世的電影傳奇人物讓-保羅-貝爾蒙多致敬，他享年88歲。國葬儀式既莊重又受歡迎。評論說，共和國衛隊演奏的《馬賽曲》、總統馬克龍對影星生涯的回顧以及情緒激動的粉絲，如貝爾蒙多身穿無袖皮夾克的 影片"王牌 "的海報，都被稱讚漂亮。

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貝爾蒙多的葬禮在法國榮譽軍人院舉行，儀式結束後，影星的靈柩向公眾開放接受民眾弔唁與致敬。這是殊榮。貝爾蒙多的葬禮，明天在家人範圍內舉行。據貝爾蒙多的孫子、也是演員維克多-貝爾蒙多說，"他從未停止過尋找幸福，但也給予了幸福。" 維克多-貝爾蒙多在貝爾蒙多的其他孫子和他最小的兒子斯特拉的陪同下發言。

法國總統馬克龍在悼詞中說："我們愛貝爾蒙多，因為他看起來像我們，" 馬克龍悼詞提到了 貝爾蒙多長達數十年的影響法國人生活的電影事跡，貝爾蒙多的騎兵，警察，甚至流氓的電影形象，馬克龍說他的角色標誌着法國生活的六十年，而且總是很華麗。

馬克龍還說，"我們愛貝爾蒙多，因為他和我們一樣，"馬克龍說，讓-保羅-貝爾蒙多將自己許給了法國。馬克龍說。"親愛的讓-保羅，失去你就是失去我們生活的一部分。”馬克龍還說，"讓-保羅-貝爾蒙多電影里講述的是我們的矛盾，我們的缺陷。我們喜歡他的孤獨，他對風險的品味，他快樂的優雅。”馬克龍說，"再見，貝貝爾"。

伴隨貝爾蒙多靈柩的音樂是名作《職業》一片的原聲演奏錄音，由共和國衛隊的管弦樂隊演奏。貝爾蒙多在該片中演出贏得法國人喜愛。

據法新社說，許多明星出席了儀式。在榮軍院里，除了家屬和名人外，近1000名公眾也能參加悼念活動，但他們要有健康證。

對於那些無法進入的人，在人群聚集的河濱廣場上設立了巨大的屏幕。在其他地方，法國人能夠在電視頻道上關注葬禮儀式。在比利時，RTBF頻道也直播了致敬儀式。

法新社說，儀式後，榮軍院的大門將從晚上7點30分起向所有希望在靈柩前致意的人開放。在2019年雅克-希拉克去世後已經實施，讓成千上萬的人與前總統告別。

周五上午，讓-保羅-貝爾蒙多的葬禮將在巴黎市中心的聖日耳曼德佩教堂舉行，只有家人出席。

報道稱，貝爾蒙多在成為喜劇和動作片（如《邊緣人》）的票房冠軍之前，他是新浪潮的關鍵人物（《無氣》、《皮埃羅》），在大約80部電影中，他讓幾代法國人着迷，不管他們是熱衷於電影的人還是喜歡精彩特技的人。

貝爾蒙多在中風後留下嚴重後遺症，從大銀幕上消失了近15年。但他還是像以前一樣受歡迎。