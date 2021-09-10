疫情管理：法國前衛生部長比贊被共和國法院的法官起訴

法國前衛生部長比贊星期五被法國共和國法院（CJR）的法官起訴，罪名是涉嫌“危及他人的生命”。

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法國前衛生部長阿涅絲·比贊（Agnes Buzyn）9月10日星期五因其對新冠疫情的管理而被法國共和國法院（CJR）的法官傳喚。在經過一整天接受詢問後，她於當天傍晚被法國共和國法院的法官起訴，罪名是涉嫌“危及他人的生命”。

布贊女士是第一個因新冠疫情管理而受到起訴的大人物。在新冠疫情的初期，比贊是當時法國的衛生部長。

法國共和國法院正在就政府的疫情管理是否恰當而進行廣泛的調查。法國的疫情管理方法，不僅初期的預見管理和日常管理備受批評，即使是現在，法國政府的管理方法也仍然備受爭議。根據法國公共衛生署，新冠疫情在法國造成了至少11萬5千人死亡。

周五，布贊女士除了因涉嫌危及他人的生命而被起訴之外，她還因“主動放棄與災難作鬥爭”而被列為協助證人。

2020年年初疫情初期的時候，血液病科醫生出身的布贊女士擔任具有關鍵作用的衛生部部長職務。她於2020年2月中旬辭去了衛生部長的職務，為的是參加市政選舉，角逐巴黎市長。在市政選舉敗選後，她於2020年三月對媒體發表的言論引發了一片憤怒。當時她說，由於疫情，本應該把市政選舉停下來的。

自此之後，法國共和國法院收到了好幾起投訴，共和國法院隨後於2020年7月開始就是否存在“放棄與災難作鬥爭”展開調查。