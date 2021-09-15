接種新冠疫苗義務化：法國新規今天生效

7月12日法國總統馬克龍決定的爭議性防疫決策進入執行階段：9月15日起，針對特定職業群體的法國的新冠疫苗義務令正式生效。

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新冠疫苗義務涵蓋醫護，消防員，急救車司機，家庭護工和部分與公眾密切頻繁接觸的武警等職業的270萬人。他們從今起若要繼續執業，必須出具接種新冠疫苗的完整證明，或者第一針接種證明並72小時內無感染檢測證明。

法國大學醫院醫療委員會主席聯合會方表示，目前各大學醫院的新冠疫苗接種率已超過90%。法國健康局的數據則顯示，截至9月7日，全法醫院和養老院當中超過88%的護士已經至少接種了一針新冠疫苗，醫護自由職業者當中這個比例要更高，達到94%。

根據8月出爐的健康新法規第7條，若不滿足新冠疫苗接種義務，當事人將可以在僱主接受，和自身仍有帶薪休假期餘額的前提下，進入帶薪假期。否則將立即進入無薪暫停工作合同狀態。按照憲法委員會的裁決，唯一可不丟工作的特殊情況，是僱員能證明自己有疫苗禁忌症。

除了工作合同被暫停，根據法律專家的解讀，不滿足新冠疫苗接種義務的醫護人員可能還將受到職業紀律懲罰，小到批評，大到暫時禁止從業。比如，不滿足疫苗義務的自由職業者若繼續從醫，將被處以135歐元罰款。若一個月內三次違反，罰款將升至3750歐元，並6個月的監禁。法國各地區健康局將通過實地走訪或查看電子檔案，在社保部門的直接配合下，對醫療從業者的新冠疫苗接種狀態進行系統性的隨機檢查。