潛艇合同危機：法國部分取消華盛頓海戰240周年的慶祝活動

法美關係

法國當局取消了原定於周五在華盛頓舉行的晚會，澳大利亞違反了“世紀合同”，美國的決定迫使法國放棄與澳大利亞簽署的潛艇採購協議，這引發了跨大西洋危機。美國國務卿布林肯16日表示：“法國是印太地區和許多其他領域的重要夥伴”， “長期以來都是如此，未來也會如此”。法新社表示：美方試圖給法國對澳大利亞潛艇合同“失約”的憤怒降溫。

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被取消的這次招待會本應在法國駐華盛頓大使官邸舉行，慶祝法國艦隊戰勝了英國艦隊。1781年9月5日，法國軍隊在弗吉尼亞海峽戰役中取得決定性勝利。由於法國艦隊和法國和美國軍隊在陸地上的共同努力，最終對約克鎮的圍攻取得了成功。

切薩皮克灣海戰，也被稱為弗吉尼亞海角海戰，英國海軍上將托馬斯·格雷夫斯(Thomas Graves)的艦隊與海軍陸軍中將弗朗索瓦·約瑟夫·保羅·德·格拉斯(François Joseph Paul de Grasse)的艦隊對戰，被看成是對至關重要的一場海戰。

美國總統喬拜登周三晚間宣布與英國和澳大利亞建立戰略夥伴關係，包括向堪培拉供應美國核動力潛艇，法國被動出局。這引發了巴黎的憤怒，法國外交負責人讓-伊夫·勒德里昂甚至譴責“背後捅刀子”。法國聲明說，美國的做法分裂了澳大利亞和法國的盟友關係。澳大利亞放棄和法國的合作，這凸顯了歐洲“戰略自主”的必要性，只有“戰略自主”才能捍衛歐洲在全球的利益和價值觀。

勒德里昂譴責美國總統拜登像其前任特朗普一樣做了一個“單邊、粗暴、不可預測的”決定。