澳美英密成新安全聯盟 歐盟氣大：我們沒被通報

歐盟的兩位發言人周四說，歐盟 "沒有被告知 "美國、澳大利亞和英國之間的印太安全協定，並將 "分析其影響"。法國多名官員向澳美英做法開火，譴責是背後捅刀，撕毀法國合同轉用英美合同不地道。法國外長批評拜登的做法與前總統特朗普無甚二致。

廣告 繼續瀏覽後續

據歐盟外交最高官員高級代表何塞普-博雷利的發言人彼得-斯塔諾說："歐盟沒有被告知這個項目，我們正在聯繫以更好地了解這個聯盟。”

法新社說，按計畫，博雷利應於周四下午提出歐盟的印太地區戰略。

博雷利的發言人補充說："將對這一聯盟的情況和影響進行分析，定於10月18日在盧森堡舉行的下一次歐盟外長會議將深入討論這一3國聯盟的機會。”

法新社說，該3國聯盟的第一個後果是澳大利亞中斷了與法國簽訂的供應常規潛艇的重要合同，轉而選擇了在美國和英國幫助下設計的核潛艇。

巴黎今天表示不滿，並對美國總統拜登提出嚴重指責。

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在法國信息電台說："用好的法語來說，這確實是在背後捅刀。” 法國部長補充說："拜登總統做出了一個 "殘酷的 "決定，就像特朗普的做法一樣。" 法國外長批評說，我們已經與澳大利亞建立了信任關係。但這種信任已經被辜負了。

當被問及法國的憤怒對歐盟和澳大利亞之間正在進行的自由貿易協定談判的後果時，歐盟委員會顯得很謹慎。歐盟委員會副發言人Dana Spinant說："對與澳大利亞的關係與討論不會有直接影響。”