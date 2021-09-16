澳美英新安全夥伴：巴黎成輸家嗎？

美國、英國和堪培拉於9月15日星期三宣布形成一個新的安全和防務夥伴關係。澳大利亞將購買美國核潛艇，但放棄2016年簽署的法國潛艇的巨額訂單。儘管如此，美國總統拜登向法國保證，美國在該地區仍然指望着巴黎合作。法國是輸家嗎，美國與澳大利亞的解釋能讓法國釋懷嗎？

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據本台報道稱，澳大利亞撕毀與法國簽署的購買法國潛艇的合同。這一消息是由澳大利亞這裡莫里森於周三宣布的。澳大利亞總理證實，他的國家將購獲美國的核動力潛艇。這是澳大利亞、美國和英國之間的新夥伴關係所產生的決定。後兩個國家將幫助前者獲得核潛艇，這在名為Aukus的新契約中有所規定。

據莫里森在與英國首相鮑里斯-約翰遜和美國總統喬-拜登的視頻會議上說：奧庫斯Aukus的第一個重大舉措將是向澳大利亞交付一支核動力潛艇艦隊。該Aukus聯盟也被視為對中國在印度-太平洋地區日益增長的野心的一個強有力的姿態。

白宮的一位高級官員稱這種夥伴關係是 "歷史性的"，對三國的團結影響是 "世世代代 "的。美國以前只與英國分享這一敏感技術。據英國首相約翰遜說，這表明這項協議的重要性，"它反映了我們之間的信任程度和我們友誼的深度"。

本台報道說，但第四個角色似乎是這一夥伴關係中的大輸家：即法國。而巴黎表示，這是一個 "令人遺憾的決定"。

2016年，澳大利亞曾向法國下了一筆巨額常規潛艇訂單。海軍集團是一家專門從事海防建設的法國工業集團，將在50年內交付12艘潛艇。合約總成本為500億澳元，或310億歐元。澳大利亞總理的宣布將一個曾被稱之為真正的 "世紀合同 "放棄，以支持新的奧庫斯Aukus夥伴關係。

據本台在悉尼的記者Grégory Plesse報道，必須說，在堪培拉，有很多對法國人的批評，法國被指責為延誤交付和增加額外費用。

澳大利亞已經找到了一個替代品核潛艇，但它將是昂貴的。據澳大利亞媒體報道，因違約澳大利亞應當向法國海軍集團支付的罰金可能超過2.5億歐元。

在一份聯合聲明中，法國國防部和外交部稱注意到澳大利亞政府的決定，並批評其 "違背了法國和澳大利亞之間普遍存在的白紙黑字寫明合作和精神"。" 據法國政府說："當我們在印度-太平洋地區面臨前所未有的挑戰時，美國選擇將法國這樣的歐洲盟友和夥伴排除在與澳大利亞的結構性夥伴關係之外（......），這標誌着缺乏一致性，法國只能說注意到並感到遺憾。

周三晚上，海軍集團對最新進展表示 "非常失望"。法國潛艇製造商說："澳大利亞聯邦不希望繼續參與該計畫的下一階段，這對海軍集團來說是一個很大的失望，因為法國能向澳大利亞提出了一個具有特殊性能的區域優勢的常規潛艇"。

據該報道，也許是意識到3國安全協定奧庫斯Aukus可能給與法國的關係帶來的冷衝擊，拜登還是想讓各方團結起來。美國總統保證，他的國家希望在印度-太平洋地區 "與法國密切合作"。拜登堅持認為，巴黎仍然是 "一個關鍵的合作夥伴"。

拜登說，這是關乎投資建設我們最大的力量：即我們的聯盟，" 美國總統說，我們並要更新它，以更好地應對今天和明天的威脅。這是關於以一種新的方式讓美國連接夥伴和盟友，並擴大我們的合作能力，同時認識到沒有什麼能把我們大西洋和太平洋夥伴的利益分開。這一努力反映了在太平洋地區發揮非常重要作用的一些主要歐洲國家的趨勢。尤其是法國已經在印度-太平洋地區有了重要的存在，法國是加強該地區繁榮和安全的聯盟中的一個關鍵夥伴。美國期待着在前進的過程中與法國和其他關鍵國家合作。

據澳大利亞這裡莫里森則也重申，澳大利亞仍然將巴黎視為一個非常密切的盟友：莫里森說，"我想重申，法國仍然是一個非常重要的合作夥伴......我希望這種關係能夠在對法國來說無疑是一個困難和令人失望的決定之後，繼續下去。但作為總理，我的角色是盡我所能，捍衛我們的國家安全利益。我知道法國也會這樣做，最後我們會得到理解。”

據本台的報道說，目前還不清楚這些話是否足以讓巴黎滿意。不過或有其他國家感到驚訝和不高興。為了避免核擴散的指責，美英澳三國領導人堅持認為，這將是核動力潛艇，而不是核武器。但新西蘭宣布不歡迎他們進入該國的水域。