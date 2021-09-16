馬克龍宣布法軍擊斃大撒哈拉地區伊斯蘭國恐怖組織頭目

法國總統馬克龍周三晚上在其推特賬戶上宣布消息說，大撒哈拉地區伊斯蘭國（EIGS）聖戰組織的領導人阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）已被法國軍隊擊斃了。法國軍隊此前曾根據鎖定激進恐怖組織領導層的戰略，擊斃大撒哈拉伊斯蘭國恐怖組織數名高級別成員。

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據本台報道稱，法國總統馬克龍周三晚上在其推特賬戶上宣布說，大撒哈拉地區伊斯蘭國恐怖組織領導人阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維被法國部隊擊斃。並指這是法國在薩赫勒地區打擊恐怖組織的又一重大勝利。

據本台駐巴馬科的記者塞爾吉-丹尼爾說，阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維據信上個月在法國反恐軍事力量一次有針對性的軍事行動中在馬里的梅納卡鎮和尼日利亞邊境之間喪命。據一位法國安全人士說，在發現他的蹤跡之後，當地的法國部隊在8月底開展了一次軍事行動。

但據另一個消息靈通人士說，進行必要的檢查和確認他的身份需要時間。 阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維（Adnan Abou Walid al-Sahraoui）是西撒哈拉人，是Mujao（西非團結與聖戰運動）的前領導人，也是大撒哈拉地區伊斯蘭國自2015年成立以來的長時間領導人。他與其他幾個試圖離開馬里北部前往鄰國尼日爾的恐怖組織成員一起被擊殺。

阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）被稱作是馬里、布基納法索和尼日爾三國交界地區的公敵。不過該恐怖組織仍然在那裡散播恐怖。他被指控是2017年在尼日爾通戈通戈對美國特種部隊士兵進行致命襲擊的幕後黑手。

據該報道，在宣布阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維的死訊之際，法國已宣布縮減其在薩赫勒地區的存在，更多關注整合反恐行動。

據法新社消息說，法國總統馬克龍今天清晨在推特表示，大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in the Greater Sahara, ISGS）首腦阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）已遭法國部隊擊斃。

在馬利、尼日爾與布吉納法索地區發生的恐怖組織攻擊，大多數是由大撒哈拉伊斯蘭國恐怖組織犯下。這個時常爆發衝突的「3國邊界」區域，經常被大撒哈拉伊斯蘭國和蓋達（Al-Qaeda）附屬組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」（Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM）鎖定為目標。

大撒哈拉伊斯蘭國曾在2017年一場致命攻擊中鎖定美國軍人襲擊。2020年8月9日，薩赫拉維親自下令殺害6名法國慈善機構員工與他們的尼日利亞籍嚮導和司機。

今年6月，在沙赫爾地區駐軍超過8年後，馬克龍宣布減少法國在薩赫勒參與反恐行動（Operation Barkhane）的部隊人數，以重新聚焦在反恐行動與支持地方部隊上。

據馬克龍稱，「這是我們在薩赫勒沙漠地區（Sahel Desert）打擊恐怖組織上再度取得一大勝利。」據馬克龍說：「今晚，法國緬懷所有在薩赫勒地區因為參與藪貓行動（Operation Serval）和新月形沙丘行動而為法國殉職的所有反恐英雄、失去親人的家庭以及所有受傷的人。」法國總統馬克龍在推文中還說：「他們的犧牲不會白費。連同我們的非洲、歐洲與美國夥伴，我們將持續這場反恐抗戰。」

消息沒有提及該恐怖組織頭目遭法國軍隊擊斃的具體時間與細節。