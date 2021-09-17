潛艇交易危機：法國召回駐澳大利亞和美國大使

法國外長勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian) 9月17日晚宣布，法國立即召回駐美駐澳大使進行問詢。美國方面表示：對法國召回大使表示遺憾。在未來幾天將商討解決和巴黎之間的分歧。法新社表示：巴黎、華盛頓和堪培拉之間的外交危機升級。

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法國外交部在公報中表示： “應法蘭西共和國總統的要求，我決定即刻召回法國駐美國和澳大利亞大使進行問詢。”外交部長解釋說，“做出這一特殊決定是由於美澳兩國9月15日宣布決定的異常嚴重性。。“

澳大利亞宣布退出了購買法國製造的潛艇的交易，法方指責拜登政府政策輕率、缺乏一致性。

法國外交部長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)周四表示，美國此舉形同在其背後“捅了一刀”。美國總統拜登(Joe Biden)周三宣布與澳大利亞和英國達成一項新的安全協議，包括為澳大利亞打造核潛艇的長期協議。澳大利亞周四證實該國將退出與法國的合同。

勒德里昂表示：“這一粗暴、單方面和不可預見的決定讓我想起了特朗普過去的行為。我很生氣，也很不滿，這不是對待盟友的方式。”

一名不願意透露姓氏的白宮外交人士對法新社表示：“我們一直與合作夥伴法國就召回大使進行磋商的決定保持密切聯繫。我們很遺憾他們採取了這一步驟，但我們將繼續致力於解決我們之間的的分歧，因為我們已經在其他場合保持着協商。

17日法國外交途徑還表示：澳大利亞取消與法國的潛艇合同，英國起了推波助瀾的作用。“我們無需召回法國駐英大使；不需要諮詢其(她)看法；了解事情原委。