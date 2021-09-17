澳大利亞撕毀法國潛艇合同成本疑問浮上檯面

澳大利亞與法國的 "世紀合同 "被違反之後，澳大利亞有人提出的問題是，這種改變將花費多少錢。澳大利亞在向法國海軍集團支付的違約金加上為購置新的核動力潛艇而必須支付的費用，賬單可能是非常沉重的。

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據本台在澳大利亞的記者Grégory Plesse報道稱，在引起驚訝的澳大利亞加入擁有核動力潛艇的大國非常封閉的俱樂部行為之後，就是該做賬的時候了。這也就是澳大利亞工黨反對派領袖安東尼-阿爾巴內塞正在提出問題 ："我們知道，到目前為止，我們已經向法國海軍集團支付了24億歐元，有一些僱傭合同也須終止，而且還要支付大量賠償。澳大利亞的納稅人有權知道它將花費多少錢。”

那麼核潛艇的費用是多少呢？據澳大利亞媒體估計，澳大利亞將向法國海軍集團支付的罰金約為2.5億歐元。但另一個大的問號是，為購置未來這8艘新的核動力潛艇所要支付的金額又是多少呢？

該報道稱，然而這是一個執政的保守黨政府目前無法回答的問題。澳大利亞當局表示，將在未來12至18個月內進行評估。但總理莫里森承認，金額可能比與法國海軍集團簽署的 "世紀合同 "還要高，作價會超過500億歐元。