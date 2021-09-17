澳美英新聯盟：核潛艇伴隨美國軍機增加在澳部署

澳洲和美國周四宣布擴大軍事合作，包括將所有類型的美軍軍機輪流部署至澳洲，雙方前一天宣布的潛艇協議遭中國譴責為加劇區域軍備競賽。

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據路透社報道稱，繼美澳潛艇協議後，澳大利亞同意增加美國軍機部署。

澳大利亞洲國防部長達頓(Peter Dutton)在美澳外交及國防部長的會晤後表示，雙方將“大幅加強我們軍力合作的型態、提高互用性，並深化在印度-太平洋地區的聯盟活動。” 據達頓說，“這將包括透過向澳洲輪流部署所有類型的美國軍用飛機，以加強空中合作。”

據達頓在華盛頓的聯合記者會上還表示；“我們也建立了聯合後勤維持與維修能力，以支持我們加強的活動，包括為我們在澳洲的潛艇和水面戰鬥艦艇的後勤和維持能力。”

據美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)表示，這場會議批准了“重大的軍力型態措施，將擴大我們在澳洲的准入和力量。”

美國和英國周三表示，他們將向澳洲提供部署核動力潛艇的技術和能力。

路透社說，美國及其盟國正在尋找方法來回擊中國日益增長的實力和影響力，特別是中國的軍力提升、對台灣的施壓以及在有爭議的南中國海域的部署。中國抨擊美英與澳洲簽訂的新協議，表示這種夥伴關係不應針對第三國。中國外交部發言人趙立堅說，“美國、英國與澳大利亞開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。”

白宮為美國向澳洲提供先進核動力潛艇技術的決定進行辯護，反駁了中國和法國對美澳達成相關協議的批評。白宮發言人普薩基表示，這項協議並非針對中國，儘管美國愈發擔憂中國在印度-太平洋地區的影響力。分析人士稱，該協議顯然是對中國勢力不斷增強的回應。據普薩基告訴記者稱，“我們不尋求與中國發生衝突。”

該報道稱，這項核潛艇協議，意味着澳洲與法國價值400億美元的常規潛艇交易告吹。法國對此做出憤怒回應，稱這是“在背後捅刀子”。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在新聞發布會上稱，法國是印度-太平洋地區的“重要夥伴”，並表示華盛頓將繼續與巴黎合作，這些言論似乎旨在平息法國的怒火。布林肯稱，“我們與法國在印度-太平洋地區以及世界各地的許多共同優先事項上進行了非常密切的合作。我們將繼續這樣做。我們非常重視這種關係，這種夥伴關係。”布林肯表示，美國在過去24-48小時內與法國進行了接觸，討論與澳洲的新夥伴關係。

據白宮發言人普薩基表示，法國“事先知道”這項交易。

法國外交部長勒德里昂指責稱，美國總統拜登的行為就像前總統特朗普一樣，並稱美國的舉動“粗暴、單邊和不可預測”。

“我很生氣，很痛苦。這不是對待盟友的做法，”他對法國France Info廣播電台表示。

法國駐華盛頓大使館證實了紐約時報的報導，即為表示抗議，已取消周五的一場“紀念海角戰役240周年”的慶典活動，本來已前往華盛頓參加這項活動的法國海軍高官將提前返回巴黎。法國駐美大使Philippe Etienne告訴CNN：“我們直到昨天早上看到澳洲和美國的第一條新聞時才得知。”

路透社引述軍事分析人士說，核動力潛艇將使澳洲能夠在整個地區開展行動，而且行動時間將比與法國協議中涉及的潛艇更長。

澳大利亞洲國防部長達頓(Peter Dutton)稱，法國的核動力方案“並不優於”英國和美國的方案。他說，“最終，我們所做的決定是基於我們國家安全的最佳利益，以及...印太地區的安全與和平，”他表示，將進行更多的雙邊演習，“並與該地區的合作夥伴進行更多的聯合演習”。