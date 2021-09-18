美國希望與法國聯合國大會期間達成和解熄滅怒火

澳大利亞撕毀與法國潛艇合同而轉向美國與英國核潛艇，並且排除法國秘密締結美英澳3國安全新聯盟，法國怒火高燒中下令召回駐堪培拉與華盛頓大使，此舉震撼美國，因此舉也是法美關係史上極為罕見事件。事發後美國多次息事寧人，肯定法國是持久可靠合作盟友，並希望持續解釋，包括在即將召開的聯合國大會上，與法國和解。目前美法怒火口水戰限於外長層級，拜登與馬克龍是否並何時走到前台過招，尚不清楚。

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據法新社今天發自華盛頓消息說，美國國務院發言人表示，美國希望下周在聯合國提出其與法國在潛艇危機上的爭議。據發言人在一條推文中說："我們一直與我們的法國盟友保持密切聯繫，並希望在未來幾天繼續在高層討論這個問題，包括在下周的紐約聯合國大會上。”

美國國務院發言人補充說，他 理解法國的立場，並注意到召回法國大使到巴黎進行磋商 的史無前例的決定。

法新社說，美國國務卿安東尼-布林肯和法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂下周都將在紐約參加這一年度全球外交活動。

法國周五召回了其駐美國和澳大利亞的大使，這是對兩個歷史上的盟友做出的一個前所未有的決定，此前法國的一項大型潛艇合同在堪培拉被毀約。據法國外長讓-伊夫-勒德里昂說："由於澳大利亞和美國在9月15日宣布的事情異常嚴重，這一特殊決定是合理的。”

巴黎對美國人與澳大利亞人和英國人本周宣布的印太地區聯盟並不滿意，更對其被蒙在鼓裡直到最後的事實感到不滿。

在召回他們的駐華盛頓大使之後，一位白宮高級官員已經表示，他對法國 採取這一步驟 感到遺憾。

美國國務院發言人稱，"法國是一個重要的合作夥伴，也是我們最長久的盟友，我們相信我們的關係是極其寶貴的。據這位發言人說，這是自周四以來美國正在進行的安撫法國人的努力的一部分。

據美國國務院發言人稱："七十多年來，跨大西洋聯盟促進了全世界的安全、穩定和繁榮，我們對這些關係和合作的承諾是堅定不移的。美國方面再次承諾與法國 在一些問題上，包括印度-太平洋地區，進行合作。