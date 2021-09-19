法國否認因瑞士軍購爭議取消兩國總統會晤

瑞士兩家媒體19日披露，該國決定採購36架美國F35戰機而沒有選擇法國陣風戰鬥機之後，法國總統府取消了馬克龍和瑞士聯邦總統11月的會晤安排。法國總統府否認了上述說法。表示：11月的會晤是瑞士單方面提出的，法國今夏已經告知安排有困難。那麼沒有敲定好的會晤就談不上被取消。

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據瑞士《周日晨報》Le Matin Dimanche）和《周日報》（SonntagsZeitung）報導，法國決定取消原定11月登場的總統馬克龍（Emmanuel Macron）與瑞士總統兼經濟部長帕爾莫蘭（Guy Parmelin）的會晤。

兩報援引不具名外交消息人士說法稱，法國之所以取消會議，是因為瑞士6月份在購買36架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F35A戰機之前的談判方式，讓法方感到憤怒。

消息人士指，巴黎指控瑞士國防部在決定購買美國制戰機後，仍然繼續與法國陣風戰機（Rafale）製造商達索（Dassault Aviation）等製造商談判。

針對相關報導，法國政府和帕爾莫蘭的經濟部辦公室均否認會議正式取消，強調日程尚未安排完成。

法國總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）表示：“這場會議從未取消，更不可能因為上述原因而取消。”

法國總統府表示：馬克龍總統確認了 2021 年初兩人會晤，瑞士人很快提出了今年 11 月的日期，我們回復說，研究之後再告知。” “這場還沒有確定好的會晤，不存在取消一說。”

愛麗舍宮表示說，馬克龍今年初原則上同意與瑞士總統會面，此後瑞士提議在11月舉行會晤，但“我們在夏天告訴對方，11月的會晤可能不好安排”，並表示會面的最後日期“尚未敲定”。

瑞士聯邦議會聯邦院（上議院）外交政策委員會成員卡爾洛∙索馬魯加（Carlo Sommaruga）不接受法方的上述說法。他對媒體表示：瑞士訂購美國戰機後法方不滿才取消了兩人安排好的會晤。取消安排好的會晤反應了法國人情緒很壞。

他還表示：如果要解釋為時間安排有衝突，這就意味着瑞士的重要性排在第二位；2022年上半年法國將擔任歐盟輪值主席國，那也就意味着我們和歐盟處於緊張的關係中，這不是一個好信息。

瑞士聯邦議會聯邦院（上議院）外交政策委員會成員還表示：取消兩人會晤絕不是偶然的。與鄰國總統的會晤是一個重要的安排，不能說取消就取消了。做好一切準備工作，在最後一刻取消會晤，我認為這是一個非常不令人鼓舞的跡象。”