潛艇案鬧大 拜登與馬克龍必須出面了？

法國政府發言人阿塔爾Gabriel Attal周日透露，在澳大利亞撕毀法國潛艇的世紀合同案發後，美國總統拜登要求與法國總統馬克龍對話，馬克龍與拜登"未來幾天會有電話交流"。

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據法新社今天報道說，就澳大利亞終止了與法國的潛艇合約而轉向購置美國與英國合作幫助建造的核動力潛艇事件，美國總統拜登請求與法國總統馬克龍會談。

法國政府發言人加布里爾阿塔爾今天透露，未來幾天，法國總統馬克龍將會與美國總統拜登有電話交談進行討論。

據阿塔爾稱，當然了，法國方面，馬克龍要求得到解釋。法國方面有需求得到相關重大信任被終止的解釋。

法新社說，在澳大利亞決定取消法國潛艇合同，而轉向美國核動力艦艇後，法國周五召回了駐美國和駐澳大利亞的大使，這是法國對兩個歷史盟友採取的前所未有的行動。