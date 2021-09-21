拜登聯合國演講：法國派去聆聽的人是少得不能再少了

周二，在美國總統拜登在聯合國演講之際，法國派去聆聽的人是少得不能再少了。

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美國總統拜登周二在聯合國的講台上發表了他任期內的第一次莊嚴講話，聆聽拜登講話的有好幾位領導人，但是，法國由於與華盛頓發生嚴重外交危機而只派了一名普通的外交官出席。

法新社報道說，代表法國出席的，是“增援團的團長弗蘭克·蓋萊大使（Franck Gelle）”，法國派弗蘭克·蓋萊在聯合國大會期間領導部署在紐約的由幾名外交官組成的團隊。法國方面的消息來源就此表示說，“這很經典”。

根據聯合國發出的圖像，與其他國家的由幾個成員組成的代表團不同的是，這位法國外交官似乎是獨自一人在著名的聯合國大會廳里。今年由於新冠疫情，每個國家的代表團里最多可以有四個成員。

一位匿名的聯合國官員就拜登演講期間的法國代表告訴法新社說，“這不太正常”。他補充說，“只有一個人來聽美國總統的演講”，這是不尋常的。

一些聯合國大會的專家向法新社證實，美國總統在聯合國的演講，以及聯合國秘書長的演講，通常會有許多領導人親自到大會廳去聆聽。本周約有一百多名領導人前往紐約。

法國總統馬克龍今年決定不去聯合國，最近還放棄了在周二通過預先錄製的視頻進行演講，就像其他沒有參加這次大會的領導人一樣。法國外長自本周初以來一直在紐約，但目前還沒有安排與美國國務卿會面。