馬克龍與約翰遜上午電話和解了

英國首相約翰遜今天上午與法國總統馬克龍通了電話，雙方就潛水艇不愉快事件進行了和解式討論。法國總統府強調是約翰遜主動約電話。雙方還討論了其他議題。英國強調與法國全方位合作。稍早，馬克龍與拜登電話交談，也獲得了和解，美國方面坦承是拜登做出姿態預約電話。至此，只有澳大利亞尚且沒有與法國電話會議得到和解。消息說，澳大利亞總理莫里森報告試圖預約馬克龍電話，但沒有獲接聽。

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據法新社今天引述英國倫敦唐寧街10號說，儘管外交潛艇危機導致有高度緊張，英國首相約翰遜和法國總統馬克龍周五同意 "繼續密切合作"。英國首相府發言人說，"他們重申了英國和法國之間關係的重要性，"該發言人宣讀的一份聲明還說，"他們還強調在印太地區和非洲的長期戰略合作的重要性"。

據巴黎方面稱，這次電話會議是 "應倫敦的要求 "在於今天上午舉行的，目的是緩和兩國之間的緊張關係，這與9月15日美國、澳大利亞和英國宣布建立戰略夥伴關係有關，新3傢夥伴關係導致取消了堪培拉建造法國潛艇的大型合同。

法國為此表示了不滿，巴黎取消了法國國防部長弗洛倫斯-帕利與英國國防部長本-華萊士定於本周舉行的會議。

據法新社說，約翰遜周三呼籲法國振作向前看，並請求："讓我喘口氣吧"。

周五，據法國總統府在一份聲明中說，約翰遜表示，他打算根據英法的共同價值觀和利益包括氣候、印度洋-太平洋、打擊恐怖主義等領域重新建立法國和英國之間的合作，"法國總統府在一份聲明中說。

法國和英國領導人還討論了非法穿越英吉利海峽的移民人數創下新高的敏感問題。據唐寧街說，約翰遜 "重申了英國的立場，即我們必須打破將生命置於危險之中的移民偷渡商業模式，" 唐寧街說兩位領導人 同意在這個問題上加強合作。

據英國通訊社報道，自今年年初以來，已有超過14000名移民通過偷渡英吉利海峽這條路線抵達英格蘭南部的海岸。這遠遠超過了去年全年的8000數字。