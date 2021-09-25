CNN：潛艇事件引發外交危機法國勃然大怒拜登措手不及

法國先是被排除在美英澳三方安全聯盟AUKUS之外，後丟掉了與澳大利亞簽署的巨額潛艇合約，引發勃然大怒。美國有線電視新聞網（CNN）分析，這場外交危機讓華府官員措手不及，美國總統拜登也不例外。

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CNN指出，拜登與法國總統馬克龍6月曾在七大工業國集團（G7）領袖峰會場邊見面，但拜登隻字未提將協助澳大利亞發展核動力潛艇一事，儘管他知道這項合作可能會讓法國失去400億美元潛艇合約。

馬克宏9月初大動作召回法國駐美大使，法美外交裂痕加劇。拜登相信直接對話可以平息事態，22日主動與馬克龍對談。在30分鐘的通話中，拜登不得不對潛艇爭議向馬克宏認錯。

CNN表示：拜登政府過去幾周陷入一連串外交政策風暴，美國外交人士認為，這些危機是完全可以避免的；外交失態讓華府人士感到沮喪而茫然。

其他國家的官員對拜登政府激怒老盟友法國感到震驚和困惑，他們認為事情本可以處理得更圓滿。

法國外交部長勒德里昂說：“這種粗暴、片面和不可預測的決定，讓我想起特朗普先生過往的許多作為。”

多名歐洲外交官告訴CNN，儘管拜登政府在上台後的一段時間受到國際夥伴熱烈歡迎，但原本他們認為拜登政府整體而言優於特朗普政府的想法，現在產生了質疑。