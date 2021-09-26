馬里指控法國反恐撤軍是一種拋棄

馬里過渡政府總理喬古爾-邁加Choguel Maïga周六在聯合國大會上毫不吝嗇地指責法國決定撤出Barkhane反恐行動計畫部隊，是對馬里的拋棄。他也不欣賞沒有被馬里的合作夥伴，即法國和聯合國預先通報。

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據本台在紐約記者報道稱，在國際社會面前，喬古爾-邁加抱怨法國Barkhane反恐行動計畫部隊從馬里撤出的方式。這是法國的一個單邊決定，過渡政府對此表示遺憾。

這位過渡總理說，儘管有外國軍隊在當地，但馬里的安全局勢沒有絲毫改善，居民繼續遭受恐怖聖戰分子的威脅。因此，馬里已將安全作為其第一要務，在被Barkhane反恐行動計畫的軍隊拋棄後更是如此。

據馬里總理說："Barkhane反恐行動計畫的結束所造成的新形勢，給馬裡帶來了既成事實，並使馬裡面臨一種懸而未決的遺棄，這促使我們探索以自主方式與其他夥伴更好地確保安全的方法和手段，以填補馬里北部某些Barkhane反恐行動計畫站點的關閉將不可避免地造成的空白。

據該報道說，喬古爾-邁加沒有證實他與俄羅斯僱傭兵是否有聯繫。這一消息本周在紐約聯合國被私下議論評說，但在喬古爾-邁加走上講台前幾分鐘，是俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫證實了這一點，同時否認了莫斯科在當地的任何參與。

馬里政府首腦還要求延長聯合國Minusma的任務期限，並敦促應當使聯合國部隊更具戰鬥性。

據稱，馬里現政府排列第三的優先事項是組織透明、可信和包容的大選，以標誌着馬里憲法秩序的恢復。