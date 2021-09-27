法國：不，我們沒有拋棄馬里，且俄羅斯僱傭軍，“有他無我”

9月27日星期一，法國駁斥了馬里總理有關法國“拋棄”馬里的指控。

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法國外交部發言人勒讓爾勒稱：“法國在薩赫勒地區的軍事體制轉型既不是背離馬里，也不是單方面的決定，與之相反的說法是錯誤的”。勒讓爾勒在新聞發布會上表示，自2020年1月波城峰會以來，法國一直就薩赫勒地區的軍事轉型與馬里等國政府進行對話。

法國在今年6月承諾重組其在薩赫勒地區的軍事系統，特別是離開馬里最北端的基達爾、廷巴克圖和泰薩利特這三個基地，並在2023年之前將該地區的軍隊人數從當前的5000人減少到2500到3000人。

勒讓爾勒補充說：“應馬里和其他G5薩赫勒國家的要求，法國仍然致力於打擊恐怖主義，這仍然是絕對優先的事項”，“有時會付出鮮血的代價”，並回憶起日前第52名法國士兵在馬里的戰鬥中喪生。

同一天，“新月沙丘”行動指揮官也駁斥了馬里總理對法國的指責，並稱，相反，從馬里最北端的三個陣地撤出，是經過仔細考慮的：“這絕不是放棄馬里，反而法國成功全服了歐盟，開展歐洲統一的反恐特種部隊行動‘利刃’（Takuba）”。

上周六，馬里總理邁加指責法國“拋棄馬里”，重組其在薩赫勒的軍事存在，試圖以此來證明巴馬科方面與俄羅斯準軍事組織，私人軍事服務公司瓦格納（外界有意見認為該組織實屬於俄羅斯國防部下屬的一個隱身組織）展開合作討論的合理性。邁加還譴責法國在薩赫勒地區的軍事部署調整缺乏在聯合國框架下與馬里方面的協商，屬於“單方面”行動。

對於馬里轉向俄羅斯私人軍事服務公司瓦格納，法國警告巴馬科，瓦格納若在馬里進行軍事介入，那麼將和法國與其他國際與國際組織的軍事存在不相兼容。法國外交部稱，"私人軍事公司瓦格納的僱傭軍在其他國家的干預，已經導致人權遭到嚴重侵犯、干擾國家運作、掠奪自然資源和人口，使得安全局勢惡化，中非共和國就是一個很典型的例子”。