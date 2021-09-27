馬克龍今天遭人扔雞蛋抗議

法國總統馬克龍今天在里昂參觀一個餐飲業沙龍展時，遭到一名男子扔雞蛋抗議。該名男子隨即被警方帶走。沒有消息表明該名男子是否表達了對馬克龍有什麼不滿。馬克龍說，他事後或許會去探望這位朝他扔雞蛋的人。

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據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍今天在里昂市中心的國際餐飲業展覽會的過道上，遭到一名男子雞蛋襲擊。一名男子向馬克龍扔了一個雞蛋，但雞蛋從馬克龍的肩膀上彈開，沒有碎裂。

扔雞蛋的人是一名穿着消閑短褲的男子，他當即被逮捕。

據馬克龍說，"如果他有話要對我說，就讓他來吧。"馬克龍的反應是，要求與扔雞蛋的人見面。馬克龍說，"我之後會去看他。"

據該報道，馬克龍的支持率正在下降，只有38%的法國人說他們對總統的行動感到滿意，而59%的受訪者說他們對馬克龍不滿意。

但這一比例高於他的前兩位前任奧朗德（22%）和尼古拉-薩科齊（36%）在各自任期的同一時期的比例。

扔雞蛋事件發生在他參觀周一在里昂開幕的國際餐飲、酒店和食品貿易展覽會（SIRHA）的展台時。 在展會的過道上，專業人士熱烈地感謝總統在與新冠疫情大流行病有關的危機期間給予的國家援助，以及他在上午宣布未來對用銀行卡支付的小費免稅。

據一位餐館老闆說，"感謝你的危機管理。"一位餐館老闆說。另一位說，"謝謝你，我們已經能夠堅持一年了，" 第三個人補充說："你為餐館老闆所做的一切，值得稱讚。” 支持者還為2022年的總統選舉給予他鼓勵。不過馬克龍還沒有透露自己的競選意圖。在展廳里可以聽到 "請再來五年 "或 "2022年我們就靠你了"此類的鼓勵與讚譽的話語。

馬克龍多次被抗議者襲擊。今年6月8日，馬克龍在前往法國南部的行程中被一名男子打臉，引發了政界一大波抗議活動。 攻擊馬克龍的人被判處四個月的監禁，已於9月21日被釋放。

再早，2017年3月，當他還是總統候選人時，馬克龍就成為巴黎農業沙龍上扔雞蛋事件的目標。他息事寧人地將這一事件描述為針對政界人物傳統性做法。