巴黎Quai Branly博物館首展東方武術

亞洲武術在巴黎的Quai Branly河岸國家博物館今天起展出，主題是 "終極搏鬥"，要展現精湛的武術，也要推介集智慧寧靜的心境與身體靈巧的身心合一的藝術。

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據法新社說，從少林寺僧侶到影星李小龍，亞洲武術在巴黎的Quai Branly博物館今起展出。據展覽贊助人、法國柔道運動員Clarisse Agbégnénou稱，這些武術推崇完美，是身心微妙的融會舞蹈。

Clarisse Agbégnénou是東京奧運會柔道雙料金牌得主，她說，"武術是一門藝術，它指明了方向，我所從事的就是一門藝術，這就是展覽要以一種非常美麗的方式傳達的內容，" Clarisse Agbégnénou說，她很榮幸看到自己的奧運柔道比賽服與中國以及日本武士的古老服裝一起展出。

在前總統希拉克的推動下，Branly河岸國家博物館於2006年落成。本次武術展覽從印度的印度教和佛教藝術中的神與魔的搏鬥神話開始，並展示了香港電影在20世紀70年代流行的中國武術主題，將重點放在劍術、柔道和空手道上，這些武術被認為甚至影響了日本的認知。展覽還有舞蹈，書法，太極拳和氣功內容。

展覽中也有雕像、武士盔甲、劍、匕首、棍棒、解剖學針灸圖，同時屏幕放映武打影片片段。

在一個紀念李小龍的專題展覽間，面對大影星，也是導演，並且是空手道（李小龍自己的武術）的發明者，東京奧運會柔道雙料金牌得主Clarisse Agbégnénou停了下來，拿出她的手機拍照，李小龍在短短幾年內就成為世界偶像和反殖民鬥爭的英雄。

有兩個系列的平行屏幕，像鏡子做成的扇子，播放着李小龍的 "死亡遊戲 "或 "龍之怒"武打動作。展覽放大了這個傳奇功夫，迴響着李小龍的貓叫聲，看李小龍穿着他著名的黃色帶黑條紋的衣服，完美地揮舞着雙節棍也叫雙叉棍。

Clarisse Agbégnénou說，"我們都想成為李小龍，" 這位女運動員笑着承認喜歡看“葉問”（1893-1972年，李小龍的師父，在王家衛的《一代宗師》中的主人公）。這位奧運會冠軍Clarisse Agbégnénou說，"練武，你可以感受到艱辛、學習和失敗，但使你升華，探尋你的身體和精神如何結合起來。"

該展覽以日本武士的消亡和他們在日本現代卡通和漫畫超級英雄的想象世界中的傳奇鬥爭的延續復活而結束。還有幾十個小雕像在一個奇怪的泰國巨型機器人 "黑火 "的注視下展出，這個機器人是為展覽特別製作的。

法新社說，柔道於1964年進入奧運會，但也成為適合學校學習教程內容，Clarisse Agbégnénou希望所有學校的學生都能來參觀這個展覽，以鼓勵興趣，更讓孩子們眼中有星光。