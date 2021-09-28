核潛艇外交危機：法國稱拿到保證之前不會與澳大利亞再聯繫

9月28日星期二，法國總統府愛麗舍宮表示，法國正在等待與澳大利亞進行“實質性對話”的保證，否則不會重啟與堪培拉方面已切斷的最高級別外交關係。

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美國、澳大利亞和英國宣布在印太地區建立AUKUS聯盟並激怒法國，為此法國總統馬克龍上周與美國總統拜登，英國首相約翰遜進行了對話，但單單沒有與澳大利亞總理交談。法國總統府一位顧問解釋說，“現在問題不是馬克龍總統是否有時間與莫里森總理對話，因為馬克龍總統一直都有空，現在問題是要非常嚴肅地準備這場對話，以確保能談出實質性的內容”，“這場對話將在時機成熟時進行”。

澳大利亞總理莫里森上周表示，他試圖聯繫到馬克龍，但並沒有成功。莫里森還承認他必須保持耐心，才能與巴黎重新取得聯繫。愛麗舍宮方面表示，被召回巴黎的法國駐澳大利亞大使將“在一個仍有待確定的日期”返回堪培拉，而法國駐美國大使將在本周三重新返回華盛頓。

馬克龍堅稱：“儘管澳大利亞在這件事上表現得並不妥當，但它依然是法國在印太地區的重要夥伴國”。他在9月28日確認，AUKUS聯盟沒有“以任何方式改變法國的印太戰略”。並強調，法國在印太地區的獨立強大地位與任何合同都無關，因為法國有100萬名同胞居住在印太地區，還有8000多名士兵部署在那裡”。