逃亡35年後，曾是憲兵和警察的法國系列殺人犯自殺身亡

警方從他身上採集的DNA樣本與犯罪現場採集到的基因資料相符合。

法國一系列殺人犯在逃亡35年後，在快要落網的前夕，自殺身亡。這名已經退休的系列殺人犯曾經是法國憲兵和警察。

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法國刑警找了30多年的系列殺人兇手終於找到了，周三，在法國南部被發現死亡的一名曾經是前憲兵和警察的男子，被認定為是警方自1980年代以來一直通緝的強姦犯和連環殺手。

巴黎檢察官辦公室周四晚上說，這名周三被發現死亡的前憲兵和警察，他的DNA與在幾個犯罪現場發現的DNA圖譜相匹配。

巴黎檢方還表示，這名綽號叫“麻窩臉”的男性嫌犯，自1980年代起因涉嫌殺害和性侵數名少女而遭到通緝，這些案件包括性侵未成年人、謀殺、謀殺未遂、持械搶劫和綁架未成年人，但他從未被逮捕。

辦案人員經過多年追查，逐漸認為兇手犯案時可能是法國國家憲兵隊（Gendarmerie）成員，並開始拼湊他的DNA資料。幾個月前，一名預審法官開始訊問一些前憲兵隊員。法官9月24日寄出傳票給維霍夫要他前來應訊，但3天後他的妻子通報他失蹤。

警方隨後在地中海沿岸漁村格霍杜華（Grau-du-Roi）的一個租賃的公寓發現了他的屍體。警方從他身上採集的DNA樣本與犯罪現場採集到的基因資料相符合。

法新社報道，“麻窩臉”的真名叫弗朗索瓦·維霍夫（Francois Verove），今年59歲，在他自殺的公寓里，他留了一份遺書說，他知道警方快要找到他了，還說自己在1997年以後就沒有再犯過案。但他的遺書並沒有提到他所殺死的人的姓命，以及具體的細節。