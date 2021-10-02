歐洲議員與維吾爾人呼籲法國採取行動

大約兩千多名來自歐洲各地的維吾爾族人以及法國人權組織以及普通公民參與了周六下午再巴黎市中心舉行的示威遊行，遊行隊伍呼喊着：“法國在哪裡？“”維吾爾族人在哭泣，而全世界都把眼光轉向別處“，“關閉再教育營 釋放維吾爾族人“等口號。此次遊行的目的是呼籲法國政府以及議會效仿其他西方國家承認中國政府對維吾爾族人的殘酷鎮壓行為屬於種族屠殺，並且因此採取必要的應對措施。

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比利時歐洲議員Samuel Cogolati特意從布魯塞爾趕到巴黎聲援，他向法廣表示："我特意從布魯塞爾趕到巴黎來聲援我們的維吾爾朋友，因為我堅信歐盟只有在團結一致捍衛我們的基本價值時才是美好的。我們不能眼看着超過一百萬的無辜的維吾爾族人被關押在再教育營而袖手旁觀，我們必須站出來要求釋放這些維族人，遏止針對維吾爾的種族屠殺。我今天要告訴法國人的是這是完全有可能的。我們在比利時經過歷時多個月的示威以及抗議活動，一開始的時候許多人都認為我們完全沒有成功的可能，但是，幾個月之後，比利時議會終於以壓倒性多數通過了維吾爾族人遭受種族屠殺的議案。中國，同比利時，法國一樣，是最早簽署聯合國有關預防懲治種族滅絕罪公約的國家，這就是為什麼作為比利時議員，歐洲議員我們有責任站出來捍衛這些人類最基本的普世價值，無論哪個國家，我們都必須站出來，因為他們是我們的朋友，是我們的兄弟姐妹，如果我們今天無所當作的話，那麼，就等於是默認，允許這些罪刑繼續發生。這就是為什麼我們今天必須站出來，無論這些事件是發生在什麼國家,都涉及到我們所有的人，這就是為什麼比利時以及法國都必須行動起來。“

遊行隊伍中有許多不屬於任何組織的普通的年輕人，其中有一位不願意透露姓名的年輕人向法廣表示：“維吾爾族人的遭遇實在太恐怖了，歐洲曾經遭受猶太人種族屠殺，曾經發誓不能再讓類似的事件再度發生，然而，今天同樣的事件正在發生，而歐洲卻只是坐兒觀望。我之所以要站出來也是因為在法國有許多政界人物，比如說前總理拉法蘭，將中國說成是天堂，卻從不提到中國政府的鎮壓行為。法國數百萬的年輕人簽署了呼籲為捍衛維族人採取行動的呼籲書，但是，馬克龍政府卻置之不理。我們捍衛維吾爾族人的同時也是為了改變法國目前的政治面貌。“

遊行隊伍最後彙聚在巴黎的共和廣場，多位歐洲議員，法國議員，包括法國綠黨總統候選人Yannick Jadot 以及巴黎市政府的代表，法國民間組織的代表在廣場發表了演講。

法國綠黨總統候選人同時也是歐洲議員的Yannick Jadot向法廣表示：“我們期待中國政府能夠尊重中國公民的基本權利，使生活在中國的每一個都能夠享受作為一個公民的最基本的人權。今天中國的少數民族以及中國國內的民主人士所遭受的鎮壓是令人難以接受的。作為歐洲議員，我們站出來的目的是要讓歐洲的法制社會，尊重少數社群等基本價值也能夠在中國受到尊重。中國政府以及中國駐法使館否認新疆維族人遭到迫害，譴責西方媒體造謠誣衊，那就請他們敞開大門，允許西方媒體歐洲議會的成員自由獨立地前往新疆考察。“